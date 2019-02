Del “bolazo” al “golazo”, la diferencia es sólo una letra, pero en materia de concepto se trata de algo diametralmente opuesto.

Viene al caso debido a que para algunos seguidores del senador Jorge Larrañaga, estiman que la presentación de las más de 400 mil firmas para plebiscitar su proyecto sobre “Vivir sin Miedo”, es un “golazo” de Larrañaga, porque seguramente apunta a uno de los temas que más preocupa a la población uruguaya.

Sin embargo quienes cuestionan dicho proyecto, lo consideran un “bolazo”, porque para ellos no solucionará el problema y al contrario, a corto plazo agregaría un aspecto negativo más.

Desde nuestra óptica, la cuestión se ubica en el alcance que se le otorga a dicho proyecto. No tenemos duda que significaría un aporte para enfrentar el tema de fondo, pero tampoco creemos que represente una solución al mismo.

No nos oponemos al proyecto ni mucho menos. Pero entendemos que se debe ajustar. No participamos de la idea de poner militares en las calles, porque es una medida conocida impuesta en otros lugares y sus resultados no han sido precisamente los que se buscaban.

Un cuerpo policial militarizado existe tanto en Chile, como en Brasil, y ambos cuerpos han sido mencionados como ejemplos para quienes pretenden imponer dicho proyecto, sin embargo en ninguno de estos países se ha resuelto la cuestión.

La represión adonde apunta el proyecto es sólo uno de los aspectos presentes en el tema. En el fondo se confía a ciegas en el poder militar para “solucionar” el problema e indirectamente también se delega en la represión y las sanciones más duras la forma de enfrentar la inseguridad.

La represión es un aspecto esencial, infaltable a la hora de encarar el tema, pero de por sí sola no habrá de solucionar nada. Basta con saber la opinión de quienes analizan el tema más allá de lo que se ve, o de las reacciones impulsivas. Entienden que la única salida esperable al tema de la seguridad va a provenir de una serie de medidas tomadas al mismo tiempo, que van desde la disuasión, la prevención y sólo después la represión de delito.

A su vez se impone ir mucho más allá, para desbaratar la “fabrica” de la delincuencia, porque en caso contrario sólo serán soluciones momentáneas.

A.R.D.