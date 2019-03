Quienes entienden de periodismo saben que existen tres rubros principales, interconectados entre si pero a sus vez bastante diferentes.

El periodismo informativo el que se refiere a los hechos o situaciones registradas o a registrarse. Estos deben ser absolutamente veraces y para ello es necesario que se corroboren por lo menos con dos fuentes, sin que tengan relación alguna entre ellas en relación a los hechos. La información debe ser completa, no parcial. Vale decir que debe satisfacer la curiosidad del lector y el interés de informarse, de allí que la escuela de periodismo más antigua sigue resumiendo una información en el acápite o copete, que en cinco o seis líneas debe contestar al menos a las cinco preguntas, conocidas como las 5 «W» por su denominación en inglés (en español sería: Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Cómo).

Luego el periodismo de interpretación o relato interpretativo (el contexto en que se desarrollaron los hechos), aspectos que deben ser también perfectamente comprobables e irrefutables como el relato informativo.

Por último y es el aspecto que nos interesa hoy, está el complemento u opinión.

Los dos primeros aspectos, siempre y cuando hayan sido debidamente presentados, no deberían de originar ningún tipo de cuestionamiento, porque deben limitarse a hechos irrefutables. De todas maneras es frecuente, felizmente hoy menos que antes, que haya quien o quienes se ofendan porque el medio da a conocer tal o cual información, que ellos preferirían que no lo hiciera.

Muy diferente es la situación que se plantea en referencia a la opinión. Opinar es plantarse frente a un tema, para decirlo en pocas palabras significa decir: si, está bien o no, está mal. Vale decir plantear las cosas con claridad, sin cortapisas y sin que den lugar a más de una interpretación.

Supone esto que quien opina, en una sociedad a menudo desordenada, injusta, discriminadora y demás, como la que tenemos, no tiene amigos. Su mayor éxito es lograr el respeto de los lectores, oyentes o televidentes, pero no su amistad.

El desafío es precisamente opinar siempre con argumentos sólidos, comprobables, hurgar y profundizar libremente, sin que haya ataduras de tipo alguno, ni político, ni ideológico, ni religioso y lo más difícil, tampoco afectivo, porque si hay una cosa difícil en este sentido es escribir con la máxima objetividad cuando se sabe que lo que se escribe es contraproducente para alguien cercano a nosotros.

De todas formas, ésta a nuestro entender es la prueba de fuego para que alguien obtenga nuestra credibilidad. De allí que analicemos con lupa como corresponde cada opinión.

A.R.D.