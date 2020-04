Las medidas sanitarias, económicas y sociales adoptadas por los países, con ser similares no son idénticas en ninguno de los países.

Uruguay tiene en este sentido la ventaja que el virus apareció antes en otras partes del mundo y por lo tanto nos permitió reunir experiencia, sobre todo para evitar medidas que se veía que sus resultados no fueron los mejores.

De todas formas, nadie tiene la certeza total de la eficiencia de las medidas que pone en práctica, por la sencilla razón de que el COVID -19 es un virus nuevo, de reciente aparición y sobre todo de rápida mutación, que se ha transformado en una pandemia (epidemia capaz de trasladarse de un continente a otro).

De allí también que las medidas adoptadas estén en el centro de discusión en todos los casos. Es que difícilmente éstas dejen conformes a todos. Existen aspectos de oportunismo, de eficiencia y de otros elementos que siempre serán discutibles.

Es un error meter todo en la misma bolsa, por la sencilla razón de que las medidas sanitarias corren por un lado y los enfermos son tratados con diferentes medicinas; los temas sociales son encarados de diferentes formas, desde la cuarentena obligatoria, hasta la voluntaria e incluso la inexistencia de una medida de este tipo.

Las medidas económicas, cuyas consecuencias principales seguramente las veremos y tendremos después que pase el primer mes de la pandemia, serán tremendas y los diferentes gobiernos están obligados a pensarlas y adoptarlas con el máximo estudio previo.

Hay una cosa que seguramente podemos hacer y sacar provecho de esta situación. Es el aprendizaje de que todos nos necesitamos. Vivimos en un planeta en que los ecosistemas son una cadena y hasta el más minúsculo de los seres vivos cumple su rol y es importante para la vida.

La solidaridad de las ollas populares, de las iniciativas solidarias, de la responsabilidad demostrada por los vecinos más conscientes y responsables, seguramente que puede y debe ser aprovechada para conservarla y cultivarla después.

Habrá gente que lo aprenda y de la otra, como hay gente que aporta voluntariamente a las causas solidarias y gente que si no se la obliga no lo hace.

De todas formas, llegado el momento quienes subsistamos de la pandemia debemos mostrar una actitud diferente, entender que todos nos necesitamos y que quienes obren diferente, que siempre los habrá, sean sólo una ínfima minoría.

A.R.D.