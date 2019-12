Entre las denuncias que han proliferado estos días escuchamos una que por provenir de quien proviene nos parece que debe investigarse.

Más allá de todo nos llama poderosamente la atención la cantidad de denuncias en algunos casos de flagrante delito, que están proliferando. Mucho nos tememos que en realidad se esté tratando de ocultar alguna otra situación.

Las amenazas de muerte contra el presidente de la república y otros altos jerarcas del actual gobierno, son una prueba de lo que decimos.

Pero hoy nos convoca otra denuncia, que para nosotros es tan grave como aquella. Es la referida por el hoy senador electo Guido Manini Ríos, quien acaba de sostener que está en conocimiento que en los últimos días de campaña previa al ballotage el Banco de la República procedió a conceder préstamos en condiciones “muy favorables” a personas de escasos recursos y aunque no lo dijo Manini, se supone que estos “favores” se hicieron a cambio de la promesa de voto.

Es grave, de extrema gravedad para nosotros, porque nos consta que muchas décadas atrás era una práctica corriente a determinado nivel, que se concedieran préstamos similares que luego fueron a la categoría de “incobrables” y así terminaron prácticamente fundidos el Banco de la República y el Banco Hipotecario del Uruguay, entre otros.

Si el senador aludido, integrante de la coalición multicolor tiene pruebas de lo que dice, debe denunciarlo ante la Justicia porque sería vergonzoso dejarlo pasar.

Si no tiene pruebas y sólo se ha hecho eco de un rumor debe recibir las advertencias que corresponden, porque no es cuestión de ensuciar la cancha y embarrar personas gratuitamente.

Mucho se ha dicho en la reciente campaña electoral sobre mentiras, falsedades y verdades parciales que tanto daño hacen.

De allí que para nosotros es importantísimo llegar hasta el fondo del asunto. Si existió o existe una actitud como la que afirma el senador, debe ser sancionada con todo el peso de la ley, sería por lo menos un tráfico de influencias.

Si no existió ni existe nada de ello es necesario hacerlo saber y dejar constancia de las responsabilidades que caben.

De allí que consideramos una cosa sustancial realizar un informe, con auditorías privadas, sobre la situación de cada dependencia estatal. Servirá al gobierno actual para documentar en que situación se entrega y a los nuevos responsables para determinar en qué situación se reciben los bienes públicos.

No desconocemos la gravedad de estas denuncias, pero tampoco queremos dejarnos llevar hacia pantallas que escondan los temas realmente trascendentes para el país.

A.R.D.