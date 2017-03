Varios años lleva el BPS procediendo a la devolución del dinero aportado demás por algunos de los trabajadores afiliados al FONASA. En los últimos años se ha “amenazado” con no devolver este dinero, que representa unos cuantos millones de dólares, para solventar con él parte del déficit de sistema.

Siempre nos hemos opuesto a esta medida, que por suerte no ha pasado de ser una propuesta luego dejada sin efecto. Es que como lo hemos explicado sería una apropiación indebida, algo que se descontó sin el consentimiento del cliente, porque se lo hace en forma coercitiva y que luego no se lo devuelve, a pesar de reconocer que se descontó más de lo que correspondía, linda con delito, por más ley que probara el parlamento, porque sería absolutamente inconstitucional.

Pero el tema que hoy nos ocupa no es ese, sino el hecho que ha concitado la atención de gran parte de la población y es la multimillonaria estafa que se acaba de descubrir contra el FONASA, que se vendría registrando desde el 2011, sin que nadie lo notara, aunque en Montevideo es “vox populi” la acción de los promotores de las mutualistas para captar afiliaciones de trabajadoras mediante empresas “truchas”.

Se dice que en los últimos meses al menos esto habría representado para el sistema del FONASA, una sangría de más de cuatro millones de dólares ¡por mes! Uno sólo de estos estafadores habría cobrado 60 mil dólares en un mes.

Nos llama poderosamente que esto hubiera escapado a todos los controles durante tanto tiempo, porque se supone que existen muchos controles y cualquiera de ello podría haber notado en estos seis años en que se produjo la estafa, que había irregularidades.

Lo más lamentable de todo esto, es que caiga quien caiga, el gran perjudicado es el pueblo que deberá pagar por el perjuicio cometido contra dineros del Estado.

Cuando escucho autoridades rasgándose las vestiduras para sostener la transparencia del sistema y las promesas de llevar las investigaciones a lo más profundo para detectar a todos los responsables, se nos ocurre pensar que o somos los reyes de los ingenuos o somos los ases de la corrupción.

El Uruguay debe ser la única nación del mundo donde algo así pasa durante tanto tiempo, sin que nadie note nada y no se trata de la sanción a los autores, pero queremos creer que serán duras, aunque no es lo habitual en estos casos y definitiva, Ud, yo, doña María y Juancito, todos los uruguayos terminaremos pagando, como siempre.