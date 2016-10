Probablemente Salto sea una de las pocas ciudades del país que haya festejado el Día de las Américas. Tal es así que incluso es uno de los feriados laborables considerados de menor importancia al punto que “se corre” cuando la fecha cae a mitad de semana.

Sentimos que se trata de una fecha vacía, de una celebración más que indica el almanaque, pero que en realidad no tiene contenido, si hoy saliéramos a la calle a preguntar qué significa el 12 de octubre y por qué es feriado, estamos seguros que una amplia mayoría de la población, ignora cuál es el motivo por el que se declara feriado.

Salto ha marcado un camino en este sentido, al menos en lo que tiene que ver con la celebración.

La colocación de todas las banderas de los países de América en el denominado Jardín de las Américas, frente al cuartel General Artigas, ha servido para conocer algo más de la historia de lo que muchos denominan “la patria grande”, aunque sigamos sin siquiera saber ubicar en el mapa algunos de esos países.

América ha estado dividida y separada subrepticiamente. Esto ha facilitado el dominio por parte de intereses foráneos, que han saqueado literalmente a estos países denominados “del tercer mundo”, a quienes venden tecnología y productos industrializados y en cambio han comprado a precios de miseria las materias primas que industrializan.

Pensar en la unión de las Américas es hoy aún una utopía. Norte, Centro y Sud América unidas, como supo estarlo Europa durante varios años, es impensable para muchos de nosotros. Hoy muchos de los más jóvenes siguen pensando en “la meca” de los Estados Unidos, atraídos por el mundo del consumismo por excelencia.

Nada más importa que ganar algún dinerillo y remitir a sus seres queridos o incluso juntarlo para volver algún día. Pocos son los que en realidad tienen esa suerte.

En primer lugar porque el dinero para costearse el viaje y la estadía de las primeras semanas hasta conseguir trabajo no es tarea fácil. En segundo lugar porque hoy ya en aquellos lares tampoco las cosas están tan fáciles, y siempre serán intrusos hasta conseguir la documentación, pero veamos la realidad: son muchas las personas que siguen pensando en irse, apenas tuvieran la oportunidad de hacerlo y esto merece incluso varias lecturas.

En primer lugar, nuestros países siguen teniendo un déficit importante con los jóvenes en materia laboral, en vivienda, en salarios y demás. ¿Puede superar estas dificultades y ofrecer algo mejor? Probablemente sí, pero no de la noche a la mañana. No si todos pensamos en irnos para mejorar y no en contribuir, en quedarnos, en tratar de aportar nuestro granito de arena, ya sea política o socialmente…

Si no lo hacemos, seguramente la integración de la patria grande estará cada vez más lejos y pasará a ser definitivamente una quimera…