Que el “punto final”, la amnistía o similares, para poner fin a las dictaduras o la acción de las guerrillas urbanas, es un tema sumamente difícil y complejo no hay duda alguna.

Lo que ha sucedido en Colombia, donde el pueblo acaba de rechazar en plebiscito acordado entre el presidente Santos y la guerrilla de las FARC, para poner punto final a la acción guerrillera en el país, es entendible, se comparta o no.

El argumento central de quienes se opusieron a la paz proyectada, fue el hecho de que no se investigaría las matanzas anteriores y por lo tanto sus autores no irían a la cárcel.

El plebiscito, con el que el presidente colombiano procuró obtener el respaldo popular a lo acordado con los guerrilleros dividió a los colombianos. En primer lugar, ganó la indiferencia, la mayoría de los colombianos no quiso ser parte del mismo y casi un 60 por ciento no concurrió a votar.

En segundo lugar, quienes lo hicieron fueron casi la mitad a favor y la otra mitad en contra de la decisión.

Hay que saber que la acción de la guerrilla y la contraofensiva gubernamental y de las fuerzas denominadas “paramilitares” tuvo un costo desde su inicio de más de ocho millones de vidas humanas.

Vale decir que cerca del triple de la población del Uruguay murió a manos de esta lucha fratricida y estamos seguros que la mayoría de ellos nada tenía que ver con los postulados de unos y otros.

Poblados enteros arrasados, hombres, mujeres y niños masacrados. Vale decir que quedan huérfanos, hijos sin padres y padres sin hijos, sin familia, sin sus seres queridos, esposo, esposa, hermanos y demás.

El esfuerzo del presidente Santos por alcanzar la paz, no para borrar los crímenes, no para hacer “borrón y cuenta nueva”, sino para evitar que siga corriendo sangre inocente, es entendible y plausible. Por más que nos duela y es también perfectamente entendible la posición de quienes no comparten, porque seguirán pidiendo que se haga Justicia, esto es que se los juzgue, a quienes les han matado a sus seres queridos.

La paz tiene un precio, un alto precio diríamos, de eso los uruguayos sabemos bien, porque el famoso “voto verde” que no compartía la amnistía a los militares autores de delitos de sangre, intentó dos veces revertir esta decisión y no la alcanzó.

Hoy los colombianos están frente al mismo dilema: es que la paz tiene un alto precio y no todos están dispuestos a pagarlo. Esperemos que al fin triunfe la cordura y al menos se termine con el derramamiento de sangre inocente, porque las armas no son buen camino para nadie.