Se celebra hoy el Día Mundial de la Población, un tema bastante polémico, no por el aumento lógico de la población mundial, sino por la afectación que tiene el ser humano en la naturaleza. Esta incidencia se estima por la denominada “huella ecológica” que no es otra cosa que la incidencia de cada persona sobre los recursos ambientales.

Si bien hay cierta diferencia entre la huella ecológica y la huella ambiental, podemos decir que hay mucha similitud entre una y otra cosa. De acuerdo a la huella ecológica, se estima que un poblador europeo, incide 600 veces más que un africano o usa 600 veces más recursos ambientales que un poblador del Africa.

Este tema está entre los más discutibles, debido a que los países ricos, los que más dañan y usan los recursos naturales, suelen “acusar” a los países pobres de ello, a pesar de que la enorme mayoría de los recursos naturales terminan en los países ricos, que obviamente no reparan ni pagan acorde a lo que usan.

Es decir la alta industrialización, que influye en forma determinante, tanto en la contaminación ambiental, como en la extracción y consumo de los recursos, siguen siendo las formas más dañinas del ambienete. Así sucede con el petróleo, con el oro, con el cobre, con el hierro. Pero también lo que produce la naturaleza, la ganadería, la pesca en los mares es afectada por esta situación y nadie quiere que se le cobre por el daño causado.

Lo que sucede no es tanto quien usufructúa los recursos naturales, sino el daño que se hace al planeta, tanto en tierra, mar y aire y que muchas veces no es reparable. Pensar en que se puede recompensar económicamente por este daño es una nueva aberración.

Lamentablemente las experiencias que conocemos indican que los esfuerzos por preservar los recursos naturales han sido contraproducentes, porque las grandes potencias terminan llevándoselos o explotándolos con la anuencia de los países dueños de estos recursos o sin esta anuencia.En los hechos esto ha sido causa de guerras, de intervenciones, de prepotencias y demás. La población mundial ha sido y es tema de preocupación, no porque haya o no lugar en nuestro planeta, sino porque los quintiles que más crecen son los que menos tienen. Es decir los más pobres, y a nadie parece interesarle mejor su nivel de vida, engrosar sus recursos económicos o sencillamente avanzar en materia de equidad y justicia social.

A.R.D.