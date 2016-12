La politización de las pruebas PISA es lo que está haciendo el mayor daño al país. En estos días el principal matutino de El País tituló su edición del pasado lunes sosteniendo: “Uruguay sufre el peor resultado de los últimos años”.

Ayer se publicaron los datos oficiales, no sólo en Uruguay, sino en toda América y estos confirman que “Uruguay alcanzó los mejores puntajes promedio desde que participa en la evaluación en dos de las áreas: Ciencias, con un puntaje promedio de 435 puntos, y Lectura, con un puntaje de 447, en tanto que Matemática obtuvo 418 puntos”.

Al mismo tiempo que publica el informe oficial de la OCDE, “El País” explica cómo llegó al título del lunes último y de quienes tomó las declaraciones que le llevaron a sacar dicha conclusión.

Más allá de esto. En nuestro caso, que tras asistir a una de las presentaciones oficiales (2014) del resultado de las pruebas en el país, dijimos que era como “tomar sopa con el tenedor…”, porque Uruguay no estaba bien, por supuesto, pero tampoco estaba tan mal si se lo comparaba a otros países de la región con similar potencial, no nos sorprende para nada ni los resultados, ni obviamente la politización que se ha generado tras este tema.

Dijimos que era como tomar sopa con el tenedor, porque se pretendía mediar estudiantes de diferentes edades, de diferentes sistemas educativos – en algunos países no existe por ejemplo la repetición (Cuba por ejemplo) porque el estudiante tiene diferentes opciones de preparación y estudio de los temas, con otros en que fracasar en una sola prueba puede llevarle a repetir el año.

Quienes apuntan a destruir lo que queda en pie del sistema educativo nacional, sostienen que nunca hemos caído tan bajo y detrás del sistema educativo, apuntan a destruir todo lo que se ha puesto en vigencia. Los objetivos habría que analizarlos…

Para quienes han impulsado estos cambios y modificaciones, los resultados si bien no han sido todo lo exitoso que se esperaban, van por el camino correcto.

Nadie parece reparar lo suficiente de que el éxito o fracaso de un sistema educativo no se puede medir de un año a otro, ni siquiera diríamos de un lustro a otro. Son cambios lentos, que requieren tiempo y por lo tanto hay que esperar muchos años, décadas de trabajo insistente en la misma línea para poder evaluarlos.

Significa que no creemos que Uruguay esté tan bajo y sobre todo tan diferente a los resultados del sistema de otros países de la región, como tampoco creemos que estemos bien. Por honestidad, debemos reconocer que estamos en camino, que hay muchas cosas para corregir, pero nadie puede negar que hay esfuerzos para tratar de encaminar debidamente el sistema educativo, que no es otra cosa que el reflejo de la situación social en general.

Si no logramos mejoras en temas sociales como la violencia de género, la discriminación, los objetivos que hoy suelen ser “el fin justifica los medios…”, y no todos quienes aúllan por una “mejor educación” están dispuestos a caminar por esta senda, nunca lograremos recuperar los valores perdidos en la escuela, el liceo o la universidad.

Alberto Rodríguez Díaz