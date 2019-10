Los reiterados atracos a las ambulancias de servicios médicos y algunas agresiones a las maestras registradas en Montevideo y Canelones fundamentalmente, aunque también se han registrado en otras partes del país, mueven a una reflexión que va mucho más allá de lo que se ve.

Lo primero que se atina a ver es lo irracional de los hechos, en cuanto a que quienes rapiñan o roban a estas ambulancias o atracan a los maestros no piensan que quienes lo necesitan estos servicios pueden ser sus familiares, padre, madre, hermanos y nadie en sus cabales puede pensar que el objetivo sea hacerles daño a ellos.

Cosa que sucede cuando se adoptan medidas de seguridad, como ha sucedido en otras partes, en que la respuesta ha sido cancelar el ingreso a estos lugares.

Años atrás se registraron casos similares en Argentina, donde existen territorios absolutamente dominados por poderosas bandas de narcotraficantes y otros delincuentes. Antes estas situaciones los vecinos se reunieron y propusieron a las empresas de salud que les dejaran conducir las ambulancias a la entrada de estos barrios, cosa que obviamente no fue aceptada.

Se asegura que el mensaje de la delincuencia en estos casos trata de marcar territorio y dejar claro que en esos barrios “mandan ellos”.

No podemos olvidar que años atrás llegó a la Argentina una joven italiana, por vía aérea y tomó un automóvil rentado con anterioridad para dirigirse a la casa de su amiga Argentina, pero para su desgracia equivocó el ingreso a la ruta que debía tomar e ingresó a un asentamiento. Allí no sólo fue saqueada, sino que terminó vilmente asesinada.

Son las cosas que no pueden entenderse racionalmente.

Para nosotros esto lo que demuestra es por lo menos un déficit del Estado. No hay argumento alguna que pueda manejarse para explicar al menos que puedan existir estos “territorios”, donde no existen otras leyes que las que imponen los delincuentes.

Nadie puede ignorar los problemas de seguridad que vive el país, pero a la hora de encarar soluciones aparecen las discrepancias. Atacar únicamente las consecuencias, vale decir reprimir por más eficiente que sea ésta, no ha sido una buena medida en ninguna parte.

La prueba está en lo que sucede con las denominadas “bocas de venta de droga”. Apresado un responsable no demoran otros en tomar su lugar y así sucesivamente.

A que nos lleva esto. Pues a entender que sólo con medidas multidisciplinarias y simultáneas se podrá enfrentar eficientemente el tema y aguardar que ha mediado y largo plazo podamos ver salidas aceptables.

A.R.D.