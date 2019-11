Nada más sabio y equilibrado de lo que ha sucedido en la segunda vuelta del Uruguay. Una ínfima diferencia indica que el país está dividido ideológicamente en dos familias, y el péndulo de la balanza es altamente sensible.

A la prueba está que si tenemos en cuenta el resultado del acto eleccionario del 27 de octubre, la suma lineal del porcentaje de la voluntad de los cinco partidos que conformaron luego la alianza multicolor (cosa que la experiencia indica que nunca es lo que sucede), nos daba cerca del 55 por ciento del total del electorado. Vale decir una mayoría clara y contundente, teniendo en cuenta que su contrincante era el Frente Amplio en solitario, el que no había llegado al 40 por ciento de los votos y por sus propias actitudes no tenía posibilidad de aliarse con nadie.

Sin embargo en poco menos de un mes después el resultado de la segunda vuelta mostró otra cosa, al punto que no escuchamos caravana alguna y a pesar de todo nadie se animó a proclamarse antes que lo confirmara la Corte Electoral.

Eso si, esa paridad es posible que desencadenara caos y desórdenes de todo tipo en otras naciones. En nuestro Uruguay estamos seguros que no será así. Aún cuando al momento de escribir estas líneas no se tiene confirmación oficial sobre el resultado definitivo, existe una Corte Electoral, integrada por representantes de todos los partidos y cuya palabra es “santa”. Nadie la discutirá, nadie la pondrá en duda porque es una de las instituciones que cuenta con la más alta credibilidad y confianza de los uruguayos.

Así la diferencia sea ínfima, como puede llegar a suceder, nadie osará en dudar de la honestidad y las cifras que proporcione la corte Electoral.

El desafío es entonces muy grande. Quienquiera que resulta electo presidente tendrá que saber que la mitad del país no lo votó y por lo tanto no podrá hacer y deshacer a su antojo, pero la mayoría de la ciudadanía le ha dado suficiente confianza para ejercer el mando con responsabilidad y un parlamento con suficiente apoyo en el parlamento para asegurar la denominada gobernabilidad.

Es lo que deberá hacer, cuidando el sistema democrático que tanto nos enorgullece y poniendo en su lugar a los radicaletas, a los nostálgicos de la dictadura y a quienes no dudan en desconocer los derechos del pueblo.

¡De eso Nunca más!

A.R.D.