Varios acontecimientos recientes determinan que la inseguridad hoy preocupe no sólo en la ciudad, sino que también ha irrumpido en el campo y preocupa fuertemente la tradicional paz y tranquilidad de la zona rural.

Nuestra gente del campo ha vivido siempre en la mayor paz y tranquilidad, precisamente porque ha sido difícil pasar inadvertido para cualquier “forastero”. Sin embargo hoy con los modernos sistemas de comunicación y los transportes veloces, se han derribado muchas barreras en este sentido. Es más, el escaso personal policial en las zonas rurales también contribuye a aumentar esta inseguridad. Los propios jerarcas policiales han manifestado reiteradamente que cuando recrudece el delito en la ciudad, se echa mano a los policías de las seccionales de campaña que tradicionalmente estaban “tranquilos” y ociosos. Por estos días se han sumado varios asesinatos de productores rurales en el país, cosa “rara”, porque el índice delictivo en estas zonas siempre ha sido muy bajo, salvo el consabido abigeato o robo de ganado que siempre ha estado presente.

Pero hoy día, las cosas son muy diferentes, los vehículos son más rápidos, las comunicaciones permiten moverse al instante y con mayor certeza o esconderse de quienes vigilan o inspeccionan. Estos son sólo algunos elementos contra los que hay que luchar y a los que hay que enfrentarse en estos días, cuando es evidente que además hay una mayor y más peligrosa delincuencia. No queremos ver en nuestro país la realidad a la que han llegado otros países de la región, donde es habitual hallarse con gente armada recorriendo los campos y vigilando estrictamente sus propiedades, porque a menudo pagan justos por pecadores, es decir, se hace pagar a gente inocente que por diferentes motivos se extravía o ingresa a lugares privados donde está prohibida la circulación.

A nuestro entender no se arregla cambiando un ministro o contratando más policías para volcarlos, ya sea a la ciudad o al campo. La seguridad depende de dos cosas esenciales. En primer lugar de la calidad de los recursos, sobre todo a nivel humano. Es necesario asegurarse de contar con hombres incorruptibles y no con esto queremos decir que todos los actuales sean corruptos, pero las cifras indican que un alto porcentaje lo ha sido.

El segundo elemento es la cantidad o el número de recursos, tanto humanos como materiales y tecnológicos con que se disponga. Vale decir, la comunicación debe ser fluida y asegurarse que funcione, los vehículos deben ser adecuados. Tener combustible suficiente, armas adecuadas y demás. Politizar esto, obrar al grito, pedir una renuncia sin siquiera sugerir un sustituto y hacerse responsable de lo que este pueda hacer, para nosotros es sencillamente pura alharaca, pero nada de aportes concretos en la materia.

No nos confundamos.

Alberto Rodríguez Díaz