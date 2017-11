Uruguay festejó ayer el Día de la Televisión y la oportunidad ha sido propicia para analizar no sólo el desafío que enfrenta lo que en otros tiempos se consideró “la vedette” de las comunicaciones, sino todos los medios de comunicación masiva.

Seguramente que el de las comunicaciones sociales es el rubro que muestra un mayor desarrollo y una verdadera “revolución” en materia de avances tecnológicos.“La televisión no es una isla y si bien dos o tres décadas atrás era considerada la “vedette” de las comunicaciones, y nadie osaba discutir su llegada al público, hoy ya tiene competidores.

Tanto las redes sociales, como Internet y similares son capaces de transmitir hoy con enorme inmediatez los acontecimientos que antes le eran reservados a la televisión, porque los diarios papel, las revistas y la prensa en general debía esforzarse al máximo para salir en forma más completa y detallada que la televisión que por lo general adelantaba los hechos.

Ayer, con buen criterio vimos como un canal nacional formuló una encuesta entre los televidentes para determinar entre cuatro programas, de los más vistos de décadas atrás, como Hiperhumor, Decalegrón, Martii Pregunta y demás, cuál era el de su preferencia a la hora de ver televisión.

La cuestión sirvió para ver las diferencias existentes entre los actores de televisión de entonces y lo que tenemos hoy día. Si bien nos resistimos a considerar que “todo tiempo pasado fue mejor”, porque seguramente que tuvo sus ventajas y sus desventajas, el recuerdo de estos programas nos replanteó la gran capacidad creativa que supo tener Uruguay en su momento.

Sobre todo para crear programas cómicos, como Decalegrón y otros creados por el grupo de los Uruguayos, Espalter, Almada, D´Angelo, Verugo Carámbula, entre otros, gente que triunfó no sólo en nuestro país, sino también en Argentina, Chile y también más allá.

Y no se trató tanto de capacidad innata, sino del trabajo, la constancia en la preparación y la dedicación a algo que amaban tremendamente, porque casi que todos ellos eran autodidactas.

Esto nos lleva a afirmar que efectivamente fueron mejores que lo que hoy tenemos y por lo tanto la tecnología puede facilitar muchas cosas, como seguramente lo ha hecho en momentos en que vivimos otra época muy diferente a aquella, pero como decían nuestros mayores “lo que natura non da, Salamanca non presta”.

A.R.D.