En reciente publicación de diario «El País», de Montevideo, vimos por primera vez reflejada la crisis que vive villa Constitución.

Nadie ignora que la situación de la villa no se diferencia de lo que viven otras localidades del interior del departamento y que no difieren de lo que enfrentan pueblos de otros puntos del país e incluso de países del denominado «primer mundo», porque aún en Europa los pequeños pueblos han quedado despoblados. Sólo permanecen en ellos los ancianos, mientras que los jóvenes y niños encandilados por las nuevas tecnologías y las posibilidades de acceder a otro nivel de confort en las grandes urbes, sólo vuelven para pasar sus vacaciones.

Vale decir que la situación que enfrenta la villa, no es atípica, no es inusual en nuestros días, donde de todos lados se acentúa el éxodo hacia las grandes ciudades y el campo se va quedando sin habitantes.

Ahora bien, hay que entender los avatares que ha enfrentado Constitución, que no son muy diferentes de los que ha enfrentado y enfrenta Belén.

En primer lugar, hay que saber que cuando se construyó Salto Grande, una de las opciones que se manejó para las localidades de Belén y Constitución, fue reunir a la parte de la población que quedaría afectada por el embalse en un solo pueblo que se haría desde cero. El dinero para dicha construcción, los servicios, el entorno y demás, sería aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo que financió la construcción de la represa y el traslado íntegro del pueblo de Federación, en Argentina, porque allí el embalse inundó todo el pueblo y no sólo una parte y no se consultó a la población, sencillamente se procedió a construir la nueva ciudad.

El nuevo pueblo a construirse entre pobladores de Belén y Constitución se ubicaría, según el proyecto junto a la nueva ruta 3. Consultados los habitantes de ambos pueblos coincidieron en una cosa: no querían unirse.

La opción fue entonces construir nuevas viviendas en los mismos pueblos, pero alejados del embalse.

Posteriormente el gobierno de Luis Alberto Lacalle decidió cerrar definitivamente El Espinillar, una planta azucarera deficitaria, pero que cumplía un rol social trascendente sobre todo para ambas localidades, es decir, Belén y Constitución. Desde entonces ambos pueblos, jamás se repusieron.

Vale decir que es un largo proceso. Encima de eso llegó después la expectativa por las posibilidades del turismo termal, abrigando esperanzas de una perforación. Cosa que nunca sucedió.

En su momento advertimos del riesgo de crear estas falsas expectativas. Porque en el mejor de los casos son proyectos a largo plazo, no en el plano inmediato.

Hoy la cuestión se analiza desde la realidad de nuestros días y eso, a nuestro entender, es mirar con un sólo ojo, ver sólo lo que tenemos hoy, ignorando el pasado y cómo se ha llegado a esto y esa es la mejor forma de volver a equivocarse, cosa que no queremos por aquello que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Alberto Rodríguez Díaz