Tres hechos de violencia han manchado la realización del acto eleccionario que afrontará la ciudadanía el domingo próximo.

El más grave sin duda el apuñalamiento de un joven militante del Frente Amplio días pasados en la zona del obelisco a Rodo.

Felizmente se recuperó el agredido y aunque algunos pretendieron hacerlo pasar por un incidente callejero más, lo dijimos siempre, se trató de una demostración de intolerancia política hacia determinado sector político.

No por eso entendimos que debía atribuírselo a partido o sector político alguno, pues nos consta que todos rechazan este tipo de violencia.

Días después se produjo la agresión a una edila colorada que resultó internada a raíz de una pedrada en la nuca. Felizmente también se recuperó. Lo diferente en este caso es que aunque nunca vio a su agresor, lo atribuyó directamente a determinadas filas políticas.

Por último un confuso incidente supuestamente entre adherentes a un mismo partido en el pueblo de San Antonio, que habrá de elegir sucesor del alcalde del pueblo, incidente en el que resultó apuñalada una persona.

Son todos hechos detestables, aborrecibles y por supuesto condenables, porque no hay razón, motivo o argumento alguno que justifique tamaños hechos de violencia.

No ignoramos porque los hemos visto y hasta sufrido años atrás, algunos hechos de violencia, comandados por “patoteros” que se sienten envalentonados cuando se juntan, pero por lo general terminaban con insultos, pedreas o similares que no pasaban a mayores.

Siempre hemos destacado que entendemos que la discusión y el debate debe ser de ideas, de la propuesta de caminos para lo que en el fondo queremos todos, vale decir el mejoramiento del nivel de vida de los uruguayos.

Sobre todo en estos dos últimos casos no hemos escuchado todas las voces que nos hubiera gustado escuchar, condenando los hechos de violencia.

Tampoco ignoramos que la actitud de los políticos son muy diferentes. Los hay quienes prácticamente instigan y desafían a sus contrincantes y quienes prefieren debatir civilizadamente, debatiendo sobre propuestas y proyectos.

De cualquier forma, entendemos que la mejor forma de restar trascendencia a estos hechos de violencia es restándoles trascendencia, nunca dejándolos pasar, porque los más perjudicados son esencialmente quienes los llevan cabo y supuestamente en nombre de quienes lo hacen.

Pretendemos que el domingo todo se desarrolle en paz y en orden, como corresponde a un pueblo civilizado.

A.R.D