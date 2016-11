El Ministerio de Salud Pública tiene a estudio dos proyectos cuya aplicación identificaría en el envasado a los productos nocivos para la salud humana.

De ambos sistemas es el chileno el que parece tener más chance de ser aplicado en el Uruguay. El sistema que rige en Chile desde hace algunos meses establece con una etiqueta negra, el contenido de sodio (sal), azúcares, grasas saturadas o calorías de los alimentos considerados menos saludables para los seres humanos.

En cambio los que se entiende que no tienen riesgo o este está dentro de lo que se considera tolerable para la salud humana, no tienen ninguna advertencia en su etiqueta.

El segundo sistema, que tiene la preferencia de la Universidad de la República del Uruguay, consiste en distinguir mediante un sistema que usa los colores del semáforo, para alertar sobre la nocividad del producto. Vale decir que el color es rojo cuando se trata de un alimento considerado con alta nocividad, amarillo, cuando se alerta que puede llegar a ser nocivo y verde cuando se considera que no tiene nocividad para el consumo humano.

Según el estudio realizado en el 2014 por un grupo interdisciplinario de la Universidad de la República, este sistema es el que la población uruguaya distingue más fácil y rápidamente.

A todo esto, la Cámara de Industria del Uruguay ha advertido que un sistema de este tipo, cualquiera de ellos, puede estigmatizar a un producto al punto de incidir negativamente en el mercado.

Lamentablemente aquí la opción está entre la salud humana y la rentabilidad de un negocio. Es lamentable que el consumidor uruguayo no sepa distinguir entre un producto nocivo para su salud y uno inocuo, pero es imprescindible que además de la educación sobre los alimentos saludables, aspecto esencial, en la actual situación es imprescindible asumir un etiquetado que evidencie la nocividad de un producto.

Mucho nos tememos que aún con este etiquetado –cualquiera de los dos a estudio – los logros no sean demasiados, dado que nos tememos que la juventud y la niñez que es hoy la que más consume este tipo de alimentos, lo hace aún a sabiendas que son nocivos.

Uruguay ha sido el país latinoamericano que ha visto crecer con mayor ímpetu la obesidad en niños, adolescentes y jóvenes, pero no porque ignore los daños para su salud que pueden acarrearle estos alimentos “chatarra”, sino por una razón de precio, de satisfacción del hambre en el corto plazo, de comodidad y demás, todos aspectos contraproducentes si pensáramos en una alimentación saludable.

Está bien el etiquetado que se proyecta alertando de la nocividad de ciertos alimentos, pero lo ideal sería que la propia población asumiera lo que debe comer y lo que no debiera consumir por lo menos más allá de lo aconsejable.