Días atrás un joven pagó con su vida el estar en el lugar donde se produjo un incidente en un salón de baile en Montevideo, debido a que se cerró el lugar por exceso de público y esto determinó un tumulto a la entrada, al que alguien puso fin disparando balazos, uno de cuyos rebotes dio de lleno en el joven que falleció a consecuencia del disparo.

Pocos días después nos encontramos con los disparos en la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario, hiriendo a uno de los espectadores y determinando la suspensión del encuentro que disputaban Peñarol y Rampla.

Son sólo los dos últimos casos, aunque hay varios más muy similares apenas un poco más atrás en el tiempo.

Lamentablemente es la realidad que tenemos. Hoy día en cada caso en que hay aglomeración de público existen problemas, hay un alto riesgo incluso de que aparezcan armas de fuego y alguien pague con su vida, aunque quizás nada tenga que ver con los incidentes.

Es el Uruguay de nuestros días y es necesario analizar los pormenores de cada caso. En el primero de los mencionados se llegó a determinar el responsable de los disparos y la ley procesó a tres guardias de seguridad que además revistaban en uno de los cuerpos de elite de la policía capitalina.

Pero si bien todos estos hechos son lamentables y debieran erradicarse, lo que es realmente incalificable es lo sucedido el pasado domingo en uno de los baños del estadio.

Se supone que la seguridad en los espectáculos públicos y sobre todo en los eventos deportivos de gran porte, está al menos medianamente resguardada. En cambio este hecho demuestra que no es así y ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que como sucede habitualmente, la cosa quede sin aclararse, sin llegar a él o los responsables del hecho.

No pretendemos ser nosotros quienes determinemos por qué se llega a estos hechos, tampoco nos corresponde, pero la sola razón de que existan armas de fuego en el interior del escenario de un espectáculo público, en manos de gente que nada tiene que ver con la ley y el orden, desnuda flagrantes omisiones en la seguridad de la que seguramente hay responsables.

Esto significa que Uruguay en estos momentos debe asumir el máximo de las consecuencias, si no somos capaces de darle seguridad y garantías a quienes asisten a un espectáculo público como debiera ser un encuentro de fútbol, entonces lisa y llanamente no debe autorizarse un solo espectáculo en el país, sencillamente porque no están dadas las garantías para ello y mientras no las tengamos no deben haber espectáculos, ni más ni menos.

Alberto Rodríguez Díaz