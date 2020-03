Las auditorias son a nuestro criterio la mejor forma de conocer la realidad de cada afirmación. Nos explicamos. A menudo según el color político o la ideología de quien hable, se afirma una u otra situación del mismo servicio.

Sobre la misma empresa pública o el mismo servicio puede haber diferentes miradas. Sólo una auditoría honesta objetiva y neutral puede darnos una idea real y concreta del estado de una empresa estatal o privada.

Es lo normal cuando nos vamos a hacer cargo de una empresa, ya sea comprada o confiada por diferentes motivos. Nadie puede sentirse atacado o acusado cuando se le hace una auditoría sencillamente porque es lo que corresponde.

Lamentablemente no es habitual. Las auditorías en nuestro país se demoran eternamente y resultan tan engorrosas que se vuelven incomprensibles y poco o nada aportan a la opinión pública.

Somos defensores a rajatablas de las auditorías, que entendemos deben hacerse en un lenguaje sencillo y comprensible para todo el mundo.

Nada mejor y más justo. Luego cada quien confiará o creerá a quien crea que debe hacerlo, pero las auditorías son la mejor forma de poner freno a la corrupción, de destapar las acciones politiqueras, el amiguismo o la politiquería.

Muchas cosas y muy diferentes se han afirmado durante la reciente campaña presidencial. En medio de ambas visiones el pueblo uruguayo no sabe a quien creer. Una auditoría, cuyo costo no es bajo y lo sabemos, es imprescindible para determinar en que estado o situación se encuentra algo.

Mientras no tengamos ésta, sólo podemos confiarnos en las palabras y éstas son muy veleidosos. Hay gente muy hábil para el discurso, gente capaz de engatusar hábilmente al pueblo, diciéndole lo que éste ansía oír y hasta prometiendo cosas que sabe muy bien no podrá cumplir.

Hacer una auditoría permite a su vez evaluar resultados y determinar la veracidad o falsedad de lo que se escucha.

De hecho en ocasión de la última intendencia de Germán Coutinho escuchamos versiones muy diferentes sobre el estado económico de la Intendencia. Se prometió auditoría. Que sepamos incluso se solicitó una que llegó a determinada situación que presentó ante la Justicia, pero hasta hoy a poco más de dos meses para una nueva elección departamental, nada mas se ha sabido.

Por eso entendemos que algo está fallando. Alguien demuestra incapacidad o impericia para realizar los estudios del caso y en definitiva el pueblo sigue ignorando cual es la realidad y esto es una cuestión inadmisible.

A.R.D.