Particularmente nunca fuimos partidarios de las denominadas “bromas” del Día de los Inocentes. Probablemente porque para los cristianos no es precisamente un día para bromear.

Según las sagradas escrituras, la denominación surge del día en que Herodes, informado por sus sacerdotes y magos de que había nacido un niño al que llamarían Jesús y quien posteriormente sería llamado “rey de los judíos…”, como no admitía competencia alguna, ordenó su muerte.

Alertados los padres terrenales de Jesús, José y María habían escapado la noche anterior con su hijo recién nacido. Fue tal la bronca de Herodes al enterarse de que había fracasado en su plan de asesinar al niño que ordenó asesinar a todos los bebés menores de 2 años que habitaban en ese suelo.

Esta es la génesis del “Día de los Inocentes”, que como se ve no tiene nada para bromear porque ha sido una de las decisiones más crueles de que se tenga conocimiento, una matanza de bebés.

En el mundo occidental y no sabemos por qué, este día se ha transformado en un día donde se admite toda suerte de bromas, que es rubricada con la sentencia “que la inocencia te valga…”.

Es lamentable, pero este hábito seguido por miles y miles de personas que no tienen tiempo para analizar el por qué de este día y a veces hacen bromas absurdas, hasta ridículas diríamos, que nada tienen que ver con el origen de este día.

Ayer algunos medios de comunicación masiva, se sumaron a este día de bromas, aunque no en el número que lo hacían años atrás, tienen derecho a hacerlo, como lo tiene todo el mundo no cristiano y lo respetamos, aunque no lo compartamos, allá ellos.

Pero dicho sea con todo respeto nos parece una falta de respeto hacia los lectores y por ello no nos sumamos.

Una de estas bromas que leímos ayer daba la noticia de la renuncia del Intendente de Soriano Agustín Bascou, luego de la reiteración de la amonestación por parte del directorio nacionalista, debido a la compra de combustible por parte de la Intendencia que encabeza, a una de sus dos estaciones de servicio.

En el último párrafo de la noticia recién se advierte al lector “que la inocencia le valga”…

Para nosotros, tampoco es un tema para bromear.

A.R.D.