El Centro Militar intentó tomar distancia del comunicado difundido durante la veda de propaganda electoral, el que derramaba odio, sosteniendo que no se trata de un comunicado oficial de la institución, sino que simplemente se usó la vía del Centro porque es de práctica hacerlo.

Le diríamos al propio Centro y a todo el militarismo que el Día de Reyes es el 6 de enero. En los demás días, argumentar estos aspectos es tomar al pueblo por sonso.

Sabemos muy bien que si este comunicado se difundió a través del Centro Militar es porque cuenta con su respaldo, vale decir que la mayoría de sus directivos hicieron la vista gorda o se hicieron los distraídos, porque en realidad es como piensan.

No nos confundamos, sembrar odios y violencia no es buena cosa. Condenar el sistema político democrático que nos enorgullece mucho menos. No hay lugar para revanchismos, no es tiempo de dividir, sino de unir y de hacer lo mejor posible para sacar adelante el país.

Esperemos que quienes piensan que es tiempo de revanchismos, de odios y violencia no asuman los saqueos, los enfrentamientos y los disturbios que hemos visto en otros pueblos de nuestra patria grande.

No siempre los saqueos y la violencia vienen de donde la vemos y de donde uno piensa a primera vista, porque basta que algunos extremistas, sean de derecha, de izquierda o de ellos mismos, que se incorporen a las manifestaciones para echar culpa en la dirección que se les antoja.

En estas columnas nos hemos manifestado abiertamente a favor del respeto a la voluntad del pueblo, a los planes y proyectos que han merecido la voluntad mayoritaria del pueblo uruguayo. Pero eso no quiere decir que se acepte cualquier tipo de actitudes sobre todo de odio, discriminación y diferencias sociales.

De ahora en delante los ganadores tienen cinco años para demostrar lo que se ha prometido, para hacer las cosas diferentes a como se lo hacía. Estos planes deben contar con el respaldo de todos los uruguayos que han creído que en ellos están las soluciones que se buscaron.

Si a ellos les va bien, les va bien al país, porque será en beneficio de todos los uruguayos, según se ha prometido. Esto no puede ser rechazado ni condenado por ningún uruguayo que piense en los demás, con justicia social como nos consta que debe ser.

A.R.D.