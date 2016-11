No nos gusta “cobrar al grito” como se suele decir en fútbol, pero la muerte del joven de Santa Lucía, Canelones, el que fuera baleado por adherentes al club Nacional que en la mayoría de los que participaron en el hecho han sido detenidos y procesados, nos pone otra vez frente a un hecho de muchísima gravedad.

Creemos honestamente que todos los que tienen que ver con el deporte y el fútbol en particular no terminan de entender cuál es la gravedad de la situación. La sanción recientemente aplicada al club Peñarol, luego que fuera herido de bala un hombre en los baños de la tribuna reservada para el club locatario, en esa ocasión Peñarol, deja mucho que desear.

Pocas horas después de este hecho se produce una “vendetta” en la que el automóvil en que viajaba alguien que habría estado en los incidentes del estadio, es blanco de una balacera, de la que milagrosamente resulta casi que ileso y la paradoja es que en su automóvil se encuentra un talonario con más de una veintena de entradas para el estadio.

Si alguien cree que con estas tibias medidas económicas y las sanciones deportivas de medio pelo, vamos a salir de la situación en que ha caído el fútbol se equivoca rotundamente, Las medidas a adoptar deben por lo menos ser acordes a la gravedad de los hechos.

No habrá salida si seguimos con el “discurso” contra la violencia, en el que aparecemos como los campeones de la paz, la tranquilidad y el orden en los escenarios, pero luego, explícita o implícitamente procedemos de otra manera, cobijamos a los violentos, les aportamos entradas, armas o les facilitamos sus andanzas.

Entendemos que haya gente que no quiera hablar o involucrarse por temor a las represalias, pero esa gente también tiene que abrirse, retirarse y dejar su lugar a otros por lo menos. El sólo hecho de que puedan ser “manejados” por los barrabravas, sea por el motivo que sea, determina que no sea aconsejable que se mantengan en los puestos que ocupan.

No parece tan difícil de entender las cosas. En esto cada vez más queda expusto que quien no se planta con transparencia frente a los violentos pasa a ser un engranaje más en su sistema, que se utiliza para mantener la situación actual.

Si no queremos correr la misma suerte que otros países de la región, donde la violencia “manda” en los escenarios deportivos, es ahora cuando debemos pararnos frente a todos los que viven de la violencia, los que aparecen y los que sin aparecer apañan estas manifestaciones.

Alberto Rodríguez Díaz