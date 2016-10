El departamento y la región del litoral norte del país tiene grandes posibilidades turísticas desaprovechadas por la sencilla razón que no se conocen o no existe una infraestructura adecuada para su aprovechamiento.

Arroyos, lagunas, cerros y zonas rupestres en general son poco conocidas, o lisa y llanamente totalmente desconocidas.

Existen en esta área lugares con muy buenos atractivos, cascadas en arroyos, hilos de agua que brota de manantiales en los cerros y sobre todo arroyos y lagunas de un transcurrir lento y apacible que invita a disfrutar de la naturaleza.

Estos ambientes que otrora no tenían un gran atractivo para los visitantes son hoy cada vez más requeridos para “desenchufarse” de la locura de las grandes ciudades que obligan a mantenerse en tensión, lo que hoy se conoce como el gran estrés de las ciudades, tránsito, transporte, de la inseguridad y de cientos de permanentes preocupaciones que nos mantienen en vilo cuando nos desempeñamos en ellas.

Los ríos Arapey, tanto chico como grande, aún cuando sus cuencas han sido modificadas debido a la formación del embalse de Salto Grande, siguen teniendo un excelente atractivo en este sentido, pero además existen otros de similar o mayor interés en este sentido.

Esto sin con las formidables posibilidades sin explotar que sigue manteniendo la costa del río Uruguay al sur de la represa de Salto Grande y hasta su desembocadura en el río de la Plata.

Los pocos esfuerzos que se han hecho hasta el momento han sido aislados y localizados en un lugar específico. Quizás este´faltando una mirada más amplia, un pensar más allá de lo local e incluso de lo nacional para extender servicios e interesar a un mercado regional ávido de estos ofrecimientos.

Entendemos que se requieren inversiones y estudios, pero creemos que hay un campo muy importante desaprovechado hasta el momento.

En la región existe una riqueza muy interesante de fauna y flora, de aves, peces y de otros animales, lamentablemente algunos de ellos en peligro de extinción, como también de una riqueza muy importante en materia de especies arbóreas nativas que son apreciadas por los amantes de la naturaleza.

El reciente seminario cumplido en Salto Grande apunta a promover y apuntalar proyectos de este tipo en la región y seguramente, de coordinar los esfuerzos se obtendrán buenos resultados.

Es de esperar que así sea, porque nada como el turismo para distribuir más y mejor los beneficios que produce.