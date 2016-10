A menudo vemos sostener el reclamo de ¿por qué no se establece en nuestro país el mismo sistema de regalías por obras públicas que en aquellos lugares donde se hacen, que existe en Argentina?

Los comentarios están siempre vinculados a la producción de Salto Grande, que es obvio que aporta recursos muy importantes a la vecina orilla por este concepto, recursos que han permitido encarar obras muy importantes que se pueden ver del otro lado del río.

Creemos que en este sentido hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, tenemos entendido que para establecer un sistema de regalías es imprescindible cambiar la Constitución de la República, porque entre otros aspectos, las regalías son factibles en países que tienen un sistema federal, como nuestros vecinos, pero no un sistema de gobierno nacional como el nuestro.

Es más, profundizando el concepto, debería entenderse que de aplicar un concepto de este tipo, habría que asumir que prácticamente todos los departamentos del país tendrían el mismo derecho y por lo tanto prácticamente en todos ellos el gobierno nacional tendría que pagar al menos un porcentaje por las obras efectuadas, tanto en materia de producción de energía eólica, de la solar y por supuesto de la hidroelectricidad que produce Salto Grande.

En definitiva el costo para el Estado nacional sería altísimo ¿estamos dispuestos a asumirlo? O pensamos que podremos seguir reclamando los mismos derechos y beneficios en materia de salud, educación y demás como hasta el momento cuando estaríamos realizando una gran quita de recursos?

Pero es necesario saber también que Salto Grande tuvo aproximadamente hasta el gobierno del Dr. Lacalle (1990-95) la facultad de disponer de la totalidad de los recursos que generaba. El proyecto original así lo establecía porque la obra binacional estaba programada básicamente como “palanca de desarrollo” para la región.

A partir de dicho gobierno la CTM ha pasado a ser gestionada desde el gobierno central que paga sus gastos y concede determinado presupuesto. El sobrante de dinero se destina a rentas generales, es decir, al gobierno central.

Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero es este el sistema que rige en nuestro país y de allí que el apoyo de la CTM de Salto Grande, con ser muy importante, quizás no alcanza a tener la dimensión que soñaron los impulsores de la obra.

Hay que conocer debidamente la historia para saber quién, cuándo y en qué momento, se variaron las cosas…