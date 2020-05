Cuando alguien que casualmente estuvo allí, nos comentó las medidas ambientales de Australia, nos parecieron exageradas.

Es que por ejemplo, si un fumador arrojara la colilla en la vía pública, lo más probable es que a fin de mes, le llegue una multa por haber sido captado por una de las numerosas cámaras existentes en el lugar, cometiendo lo que allí es considerado una falta ambiental.

Hoy lejos de pensar en la misma forma estamos convencidos que Australia está en el camino correcto. Somos parte de un ecosistema, o sea una cadena indisoluble que no se puede interrumpir sin afectar todo el sistema.

Quizás uno de los aspectos más relevantes de esta pandemia es que nos ha explotado en la cara y por lo tanto nos ha obligado a pensar en profundidad estos temas y a tomarlos en serio. Es que hasta el momento el tremendo daño que hacemos al medio ambiente no está asumido.

En realidad no hay sector de la naturaleza, agua, aire, tierra, que no haya sido perjudicado por la acción del ser humano, ya sea por acción u omisión.

Es lastimoso ver el número de personas que no han entendido o simplemente no le prestan atención y no parecen entender que el medio ambiente está siendo seriamente amenazado de destrucción total por nuestra negligencia.

En nuestro país es “normal”, ver como los ocupantes de un automóvil bajan una ventanilla y arrojan por ella sus desperdicios, ya sea un papel, una cáscara, una colilla o una bolsita de nylon por mencionar solo los elementos más comunes.

Estamos muy lejos de considerar que perjudicamos el ambiente “total un pelito, una colilla o una bolsita de nylon más no va a incidir en este aspecto. Nada más errado, quienes así piensan ignoran que no podemos ser neutrales en este tema. Estamos a favor de una u otra actitud. El daño que le estamos haciendo a la flora y fauna, hasta con las tapitas que arrojamos a la tierra es muy grande.

Cuando pensamos que lo de Australia es una exageración no asumimos que en realidad es una amenaza para la especie humana. Es una vergüenza y la factura de nuestra inconsciencia seguramente que le llegará a las futuras generaciones, hijos, nietos y bisnietos que recibirán un mundo totalmente deteriorado y difícilmente preservable.

A.R.D.