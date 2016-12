Las posibilidades de que en el verano que se inicia Uruguay tenga alguna o todas las enfermedades que transmite el mosquito Aedes Aegypti, son muy altas.

Es que ha habido ya más de 40 casos autóctonos, de Dengue, algunos de Chikungunya (aunque no autóctonos) y no sería raro que aparecieran también casos de Zika.

Es que hace cerca de treinta años, cuando se pesquisó por primera vez la presencia del mosquito transmisor de estas enfermedades, que se lo halló en el país, aunque no se sabe desde cuándo está.

Desde entonces se ha iniciado una campaña apuntando a la erradicación del insecto, campaña que hasta el momento, no ha dado los resultados esperados. En alguna ocasión en que se ha manifestado que el hecho de que Uruguay seguía siendo el único país de América Latina que no registraba casos autóctonos de Dengue, se debía al éxito de la campaña preventiva, dijimos que era un error.

Primero, porque en todos los lugares en que se había comprobado la presencia constante del mosquito, vector de estas enfermedades, tarde o temprano aparecerían los casos autóctonos.

Segundo, Uruguay no tiene barreras geográficas importantes, como la cordillera, o el océano con otros países de la región, como para sentirse más aislado de países donde existen estas enfermedades.

Tercero, el elemento más importante de todos es el hecho que la población, sobre todo a determinados niveles, no le presta atención y por lo tanto mucho menos asume las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Claro está que creer que es posible eliminar todos los reservorios de agua limpia en los que pueden criarse las larvas del mosquito es una utopía porque es imposible, teniendo en cuenta que hasta una tapita de refresco semienterrada puede conservar suficiente agua para la reproducción de las larvas, ni que hablar de algunas plantas de jardín y demás. Lo que sí es posible es disminuir sensiblemente el riesgo, eliminando al máximo posible estos reservorios, o bien desentendernos del tema y demás que el mosquito prolifere.

Lamentablemente, para ser sinceros, estamos más cerca de esta última posibilidad que de la primera.

Ni siquiera los neumáticos en desuso han sido eliminados, porque si damos una vuelta por las gomerías de la ciudad nos encontraremos con más de un depósito en estas condiciones.

¿De quién depende la eliminación? ¿Han sido notificados y sancionados los omisos? Más aún, existen lugares donde tampoco se ha procedido a eliminar estos flgrantes reservorios y la responsabilidad es nada menos que de la autoridad pública, llamese Intendencia, Ministerio etc.

¡Ojalá no tengamos que lamentar consecuencias irreparables!