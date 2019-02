La Universidad de Minessota, en Estados Unidos reveló en su estudio “Invisibles: el plástico en nosotros”, que el 83 por ciento de los suministros domésticos de agua potable presentan microfibras plásticas. La investigación incluyó fuentes de 10 países distintos (Cromo, El Observador, 27 de enero de 2019).

Esta es la cuestión. El mayor daño ambiental provocado por los plásticos consiste precisamente en lo que no vemos. Las microfibras de plástico están presentes en todo tipo de plástico, pero esencialmente en las telas poliester, rayón y nylon presentes en un 60 por ciento de la indumentaria que usamos. No quiere decir que los restos de residuos plásticos, botellas, bolsas y envases de diferentes formas y tamaño, no representen también un grave daño al medio ambiente. De hecho la gran isla de basura de plástico que flota entre Hawai y California, en Estados Unidos, alcanza a varias hectáreas de plástico flotante.

Pero la cuestión es que el daño mayor está producido por lo que no vemos (las microfibras tienen menos de un milímetro de tamaño) porque precisamente éstas se incorporan a los organismos vivos, incluyendo el humano al que finalmente le llega a través del agua, de los seres vivos, animales y vegetales que consume y no se eliminan, sino que tergiversan absolutamente la función de aquellos órganos en los que se alojan.

Estudios científicos realizados en los estados Unidos han establecido que hoy hay en el mar mil veces más de microfibras de plástico que las que había en un principio.

Más grave aún es que organismos ambientales han alertado que incluso los sustitutos del plástico, como la lana y el algodón, también resultan nocivos -aunque en menor medida – para el ambiente, debido a las tinturas y otros elementos químicos que poseen.

Existen intentos para encarar soluciones al tema y para reciclar y transformar estos plásticos disminuyendo sensiblemente la cantidad utilizada a diario. Las nuevas tecnologías son la esperanza principal, aunque hasta el momento todo lo que se ha hecho e intentado es absolutamente insuficiente.

La cuestión no es el plástico ni la microfibras en si, sino el uso que hacemos de ellos. En general por su bajo costo y otros elementos de su uso considerados ventajosos, se lo fabrica para un uso efímero, cuando se trata de materiales que demoran cientos, cuando no miles de año para degradarse.

La cuestión es entonces aprender a usarlo, fabricar materiales más duraderos y sobre todo tomar conciencia que no debemos descartarlos en cualquier lugar o terminarán asfixiándonos.

