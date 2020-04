Estamos en pleno confinamiento y en estas circunstancias creemos importante observar algunos aspectos a los que no les dábamos importancia y que han cobrado una relevancia tremenda y otros que creíamos muy importantes y prácticamente han desaparecido.

Entre lo que ha cambiado y debemos agradecer infinitamente es la tecnología de la información. Hoy que no podemos abrazarnos, besarnos, compartir un mate. Pero podemos vernos, hablarnos, estar en contacto de esta manera que si bien no es lo mismo, ni lo será, es un gran aporte y bendito sea a la hora de comunicarnos.

Hoy las denominadas plataformas virtuales nos permiten impartir conocimientos, educarnos, vernos y Uruguay se halla en muy buen nivel en este sentido.

En materia de comunicación entendemos que hay un antes y un después del virus. Incluso a nivel periodístico entendemos que ha venido a profundizar la brecha entre el diario papel y el diario digital. Vale decir que quien conoce de medios de comunicación masiva, sabe que los diarios esta compuestos por dos elementos sustanciales: el continente y el contenido.

El primero en materia de diario papel consiste en el color, la calidad del papel, determinada tipografía y sobre todo el uso de las imágenes. Vale decir todo lo que constituye el “envase” o la presentación exterior de medio, aspecto que tiene su importancia en el mercado consumidor.

Sin embargo lo más trascendente, que felizmente es cada vez más reconocido por el mercado emergente en el Uruguay (e de la juventud) es el segundo elemento, el contenido, que tiene que ver con la línea periodística, la capacidad de análisis, de investigación, la honestidad y posteriormente la opinión de los responsables del medio en referencia a los grandes temas.

La situación actual a nuestro entender radica en que precisamente el manejo “on line” hace que prácticamente desaparezca continente, porque hay pocas diferencias entre los medios en este sentido (todos utilizan una imagen y un título que consideran atractivo) y esto hace que sean poco notorias las diferencias y éstas nos son visibles para la mayoría de los lectores.

Lo que se dice, o el contenido, es lo que cobra mayor importancia en estas situaciones. La mayoría de los medios digitales, manejados por gente que poco o nada entiende del tema, utiliza redacciones innecesariamente extensas, en un avieso intento de mantener el interés del lector, pero la mayoría de las veces sin agregar detalles del tema.

En cambio lo que debería tener mayor relevancia para el lector al menos, es lo que se dice, cómo se lo dice o escribe y en base a qué opinión se lo hace.

Es el cambio que podría dejarnos esta pandemia, aprendamos a reconocer lo bueno y descartar a aquellos medios que descubrimos que nos mienten u ocultan la verdad, que es lo mismo.

A.R.D.