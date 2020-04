Seguramente que costará y demorará aún mucho más de lo que queremos, pero la pandemia actual pasará, como han pasado varias más. Eso si, también seguramente que todavía lloraremos la muerte de más víctimas y a veces gente que no pensábamos podría verse mortalmente enferma ahora.

No es hora de bajar los brazos. Seguro que todos los uruguayos y la población mundial que está sufriendo este confinamiento esta “re podrida” de mantenerse sin poder salir de casa. Ni que hablar de aquellos que han contraído el virus y aún cuando lo estén padeciendo en su casa, en confinamiento, se hallan aburridos por la situación que padecen.

Ni que hablar de los verdaderos “héroes anónimos”, que son las personas que trabajan en la salud y si o si deben concurrir a atender a los pacientes, cuando no deben enfrentar situaciones que limitan entre la vida y la muerte, como una cirugía a un paciente de coronavirus o similar.

Como ellos también, policías, bomberos y todos los que se desempeñan en los servicios a los demás.

Esto nos tiene que dejar una enseñanza indeleble: amar la vida como el bien más preciado que tenemos. Entender de una vez por todas que somos parte de un sistema global en que todos compartimos, el aire, el agua, la tierra y en definitiva “la vida”.

De estos debemos entender la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano, si algo “envicia” el aire que respiramos nos terminará afectando a todos. Si el agua que consumimos se contamina en forma irrecuperable, todos seremos víctimas y finalmente si no cuidamos el planeta, si no lo preservamos y protegemos de los intereses dañinos, de las ambiciones desmedidas pagaremos un precio que todavía no sabemos estimar.

Un mes y medio atrás hablábamos prioritariamente de la denominada “ley de urgente consideración” o ley de urgencia como se la denomina popularmente. Sin embargo a partir de 13 de marzo, el tema infaltable en todos los medios de comunicación masiva es y seguirá siendo el coronavirus, la pandemia que se estima ya ha afectado millones de personas.

Lo que esperamos es que esto no haya sido en vano. Que la responsabilidad social que debimos demostrar en esta ocasión, sirva también ante otras situaciones. Muchas veces vemos a gente bien inspirada, con buenas ideas, sanas de corazón, pero tremendamente manipuladas, incluso sin darse cuenta de lo que realmente está detrás, como también seguramente ellos verán en nosotros cosas que nosotros no vemos.

A.R.D.