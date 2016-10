El informe periodístico de EL PUEBLO del pasado domingo nos reveló un dato que de ser cierto debería ser altamente preocupante. El endeudamiento de la mayoría de los policías, según fuentes del propio sindicato de policías de Salto, es del orden del 70 por ciento.

Esto significa que un policía, que recién ingresa, agente de segunda, cuyo sueldo nominal es de 21 mil pesos y con los beneficios sociales puede llegar a 30, dispondrá a fin de mes del 30 por ciento de su salario, es decir de 6.300 pesos con los cuales se las tendrá que arreglar para vivir, pagar servicios, vestirse, comer y demás…

Puede pensarse que en los cargos más altos la situación sea diferente porque los sueldos son también mayores, pero no es así, nos consta que también hay un alto endeudamiento porque el presupuesto a estos niveles es también significativamente más alto.

Seguramente es lo que no se ve y de lo que nadie habla, pero se trata de una realidad.

En esta situación, se entiende que cualquier ofrecimiento de dinero, provenga de donde provenga, puede llegar a ser una altísima tentación para estos policías endeudados.

Si esta es la realidad, aunque no sea la de todos los policías, basta con que algunos de ellos estén en la misma, para que se sientan “tentados” por conseguir este dinero fácil.

Conste que con esto no pretendemos generalizar la situación porque confiamos en la Policía y sabemos que como en cualquier otro rubro hay buenos y malos, hay honestos y de los otros y nadie mejor que quien está adentro del rubro para conocer la situación en cada caso.

Lo que hay que entender es que un policía corrupto o deshonesto, no sólo es un delincuente más, sino que está atentando contra la vida de sus propios compañeros de tareas, dado que muchas veces su complicidad lleva a delatar los puntos débiles de quienes intentan cumplir con su función de defensa de las leyes.

Tenemos entendido que cuando el delito es cometido por un servidor público, como un policía, constituye un agravante. Es bueno que así sea, pero hay que saber también que será prácticamente imposible cambiar las cosas si la realidad social sigue siendo la que afirman que se registra hoy.

Lejos de justificar algunas conductas que rayan en lo delictivo, porque simplemente son omisión de funciones o “distracciones” cuya intencionalidad no se puede probar, entendemos que es necesario apuntar y atender también la realidad social, porque de alguna forma estaremos evitando y rescatando a la gente que cae en esta telaraña por necesidades económicas.