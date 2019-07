Una de las cosas increíbles de la tecnología informática que hemos oído en las últimas horas es la posibilidad hasta el momento imposible de desbaratar de realizar videos no sólo con el rostro que se quiera, sino hasta con los gestos y el timbre de voz, aspectos que los hacen prácticamente imposible de detectar.

Teniendo en cuenta que las filmaciones y los videos en estos momentos se toman como pruebas incluso ante la Justicia, si es posible realizar falsos videos con todos los aspectos que se tienen en cuenta para determinar si son falsos o verdaderos, estamos ante un gran problema.

Imaginemos qué pasará si se nos hace aparecer ejecutando un robo o cualquier otro delito, en videos capaces de engañar a la justicia.

Es un nuevo desafío que nos plantean las nuevas tecnologías, con la denominada inteligencia artificial cada vez son más difíciles de detectar.

La única esperanza visible en estos momentos es que los mismos expertos que han logrado realizar con tanto acierto estos videos, logren hallar también la forma de descubrir cuando uno es falso.

Cuando años atrás alertábamos de la enorme confusión que vislumbrábamos con la irrupción de la denominada “realidad virtual”, para denominar precisamente algo que no era real, que no existía, nos temíamos que llegaríamos precisamente a esto, una situación en que sería muy difícil determinar cuál es la realidad y cuál la mentira, lo falso.

Nos ocupamos del tema porque creemos que lamentablemente no se ha hecho nada para separar los tantos debidamente y lo que ha seguido avanzando es precisamente la confusión. Hoy cuando los niños se familiarizan cada vez de edad más temprana con las pantallas y las nuevas tecnologías, uno de los riesgos es precisamente el que no sepan distinguir acertadamente la realidad de lo que es inventado, falso, es decir no existe más que en la fantasía de alguien.

No sólo debido a los grandes intereses, de multinacionales y de grupos económicos que investigan y desarrollan estas tecnologías, sino esencialmente porque hay intereses aviesos, a veces delictivos y aberrantes que también están pendientes y nosotros les proporcionamos fotos generalmente de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Lo que vemos como una de las principales preocupaciones es el convencimiento de que los niños de corta edad son “genios” porque saben qué tecla tocar para acceder a determinada función en la computadora o el celular.

Esta es la mayor prueba de cómo se convence a determinadas personas, de que una conducta inapropiada es transformada en una habilidad. ¡lamentable!

A.R.D.