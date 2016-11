El sorpresivo triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos significó grandes derrotas para muchos, comenzando por su rival en la carrera presidencial, la demócrata Hilary Clinton. Pero para nosotros hubo otras dos derrotas mayúsculas, la de las encuestadoras que casi unánimemente predecían el triunfo de Clinton y la de los grandes medios masivos que también anunciaban la victoria demócrata y el continuismo de la actual línea del gobierno de los Estados Unidos.

No ha sido así y según la mayoría de los intérpretes, el triunfo de Trump está dado por los propios conciudadanos blancos, los que habían dejado de tomar parte en las elecciones y sólo observaban su resultado, sin preocuparse por otros aspectos y menos por sufragar.

Esto explica por qué un candidato que prometió cerrar la frontera a los emigrantes mexicanos, porque habló de construir “un muro” para controlar debidamente las fronteras, aunque esto no significa seguramente de un muro físico, sino de un impedimento a las actuales facilidades que hallan los latinos que ingresan por México, a veces arriesgando la vida en mano de los denominados “coyotes” que les cobran para llevarlos hasta cierto lugar del desierto limítrofe con los Estados Unidos desde donde deben arreglárselas de por si solos para ingresar a Norteamérica.

De todas formas, muchos latinos terminaron votándolo, porque no se consideran dentro de los latinos criminales, ladrones o narcotraficantes que Trump prometió expulsar del país.

Aún así, nadie garantiza que el flamante presidente se limite a expulsar a estos latinos, porque nada prometió con respecto a los otros millones de latinos indocumentados que residen y trabajan en los Estados Unidos.

Peromás allá de todo esto, los grandes derrotados, las encuestadoras y los grandes medios de comunicación que predecían la victoria de Clinton, han perdido asimismo una buena cuota de credibilidad en el público y este es el tesoro más valioso para estas empresas.

El televidente, el oyente y el lector confía en los medios, pese a saber que también defienden sus intereses y en los hechos hasta algún empresario de estas ramas es candidato político.

Estas empresas están siempre bajo sospecha, debido a que también tienen intereses y de allí que un contraste como el que acaban de tener les resulte sumamente dañino.

Recuperar la credibilidad de la gente es tarea harto difícil y no siempre lograble, pero es el camino que les queda.