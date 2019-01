El recordado escritor uruguayo Eduardo Galeano ironizó la privatización de los recursos estratégicos argentinos dispuesta por Carlos Menen allá por la década del 90 diciendo algo así como que “es la forma mediante la cual el estado argentino pasa a ser propiedad del estado español”, aludiendo a la privatización de las telecomunicaciones (ENTEL), que pasaron a ser propiedad de capitales españoles.

Los argumentos esgrimidos por Menen para la privatización de recursos en Argentina han sido muy similares a los que volvemos a oír en nuestros días, pero del otro lado del Uruguay. Esperemos que las consecuencias no sean las mismas, porque el resultado de las privatizaciones en Argentina fue tan nefasto que el entonces presidente de la vecina nación terminó procesado.

Achicar el Estado. Disminuir el costo de la deuda externa (a manos de los grupos económicos que terminaron como dueñas de las empresas públicas).

En el entendido que el Estado no era capaz de gestionar debidamente estos recursos, como los hidrocarburos, las telecomunicaciones, el transporte y demás, porque promovía la burocracia y la corrupción, se promovió y facilitó la entrega de estas empresas a manos extranjeras o a propios grupos económicos nacionales que terminaron negociando con las extranjeras.

En momentos que los países, sobre todo los europeos ampliaban y fortificaban sus empresas estratégicas, Argentina optó por entregarlas, desprenderse de ellas, luego de “vaciarlas” para que valieran menos.

En buena medida el mayor daño de estas privatizaciones la sufrieron los trabajadores públicos que vieron como se desmantelaron las empresas donde trabajaban. Terminaron realizando una fuerte huelga que se fue desangrando.

El estado de entonces cumplió así el objetivo de desmantelar los sindicatos antes de entregar las empresas. Una de las armas principales fue el “retiro voluntario” para el cual las empresas compradoras destinaron grandes sumas y cuando el trabajador no aceptaba este retiro entonces era perseguido, trasladado lejos de su familia o dejado “a disposición”, con las consecuencias psicológicas que esto suponía.

En definitiva, las privatizaciones en Argentina arrojaron resultados nefastos. Ahora se habla de lo mismo del otro lado de nuestro país y Ud. se preguntará “por que” nos interesa el tema. Es que si a nuestros vecinos le va mal tarde o temprano también nos irá mal a nosotros.

No olvidemos que en el Uruguay ya han aparecido imitadores de Bolsonaro (algunos ridículos) y mucho nos tememos que también aquí resurjan estos intentos populistas que no hacen más que agravar las cosas de por sí complicadas en nuestros tiempos.

A.R.D.