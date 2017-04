El pasado sábado se conmemoró el Día de la Tierra y esta vez la repercusión de esta celebración ha sido muy superior a la habitual. Es que felizmente cada vez es mayor la conciencia que vamos adquiriendo sobre el deterioro que le estamos causando a la tierra, también conocida en la cultura del mundo indígena como “pacha mama” o la madre tierra, de donde provenimos y adonde vamos.

Los innumerables problemas que causa la humanidad, cada vez más numerosa al planeta tierra están comprendidos aquí. Mucha tierra fértil ha sido transformada en desértica por el monocultivo practicado por el hombre. Pocos antepasados han reparado en el daño ambiental, vale decir que una vez que llegó la industrialización, impuso la explotación de los recursos naturales a cualquier precio, sin reparar en el daño que pudiera ocasionar.

Hoy sabemos, porque además el mundo científico es unánime en el reconocimiento del tema, de que si no subsiste en buenas condiciones la tierra, tampoco hay posibilidades de subsistencia para la humanidad. La naturaleza tiene una incidencia determinante sobre la salud humana, la economía, el medio ambiente y las relaciones sociales en sí. Existe una interdependencia indisoluble entre la vida, animal y vegetal y de estas con la tierra.

Si no hay vida vegetal no habrá vida animal, ni sobre la tierra, ni en el agua, ni en el aire.

Parece una cosa muy sencilla de entender y sin embargo se nos hace muy difícil, por la sencilla razón que preferimos ignorar el tema, minimizarlo o relegarlo atribuyéndolo a estos “desatinados” de los ecologistas.

Sin embargo lo que se está haciendo en muchos casos, tanto en la tierra como en los mares es un verdadero crimen contra la humanidad. Esto determina la necesidad de intensificar la lucha contra este desatino.

Más diremos, a nuestro entender el maltrato comprobado contra la tierra, sobre todo cuando se trata de grandes emprendimientos, debería ser castigado, porque en alguna medida es también maltrato animal.

Por el momento no sólo hemos logrado establecer sanciones al maltrato animal, directo y entendiendo por este el maltrato físico, pero tendrá que llegar el momento de castigar también el maltrato a la tierra, porque hay industrias y actividades, como la deforestación, la minería en ciertas condiciones, algunas explotaciones productivas, que constituyen verdaderos atentados contra la madre tierra y por lo tanto también merecen un castigo.

Ojalá podamos rever lo que estamos haciendo mientras tengamos tiempo.