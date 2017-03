El mundo de las nuevas tecnologías es particularmente atractivo. Las computadoras, los celulares y demás todo lo dominan al punto que aunque no lo reconozcamos, son los elementos que verdaderamente “mandan” en nuestros días.

Nos explicamos, un funcionario de banco o de una financiera, requiere todos los datos del cliente y luego espera para saber “qué le dice la computadora”, si le aprueba la gestión o “le convencen” los datos, autoriza la operación, ya sea esta de concesión de un préstamo, de facilitación de dinero en efectivo y demás.

Cuando un avión de pasajeros, frecuentemente con 300 o 400 pasajeros a bordo, debe volar en la oscuridad, se vale por los instrumentos tecnológicos de que dispone y que proporcionan su lectura a través de la computadora.

Más aún, el famoso “botón rojo” que según se señala es capaz de desencadenar un ataque nuclear de los Estados Unidos, teóricamente para defender la nación, también se rige por un sistema informático, que obviamente creemos que debe tener más de un sistema de seguridad, pero como toda la informática también puede resultar vulnerable.

A la prueba está que los famosos “hackers” han logrado entrar incluso al sistema de la CIA, o agencia de inteligencia estadounidense.

Lo que se estafa a través de las nuevas tecnologías, ya sea averiguando datos confidenciales de la actividad bancaria o falseando datos es realmente alarmante.

Como estos ejemplos hay muchos más, una infinita cantidad porque la informática “manda” en nuestros días y ha pasado a ser requisito “sine qua non” (imprescindible) en los llamados a trabajadores, dado que alguien que no tenga al menos conocimientos generales de informática, difícilmente pueda conseguir trabajo.

La precedente reflexión no significa renegar de las modernas tecnologías, sólo significa que debemos ser necesariamente precavidos, más de lo habitual porque si bien la utilización de estas tecnologías significan un gran avance y nos dan muchos beneficios, también un mal uso puede exponernos y aparejar un riesgo muy grande.

Cuando vemos que los objetivos habituales son la sustitución de los elementos humanos por las computadoras o máquinas similares, cajeros automáticos, etc.., realmente nos infunde temor porque no sabemos exactamente a qué nos exponemos ni qué riesgos estamos corriendo y no creemos que este sea el mejor camino para incorporanos a las nuevas tecnologías.