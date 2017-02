Que la educación junto con la seguridad son los puntos más sensibles y los botines más preciados de cualquier ideología, circunstancialmente oficialista o en la oposición, no es un descubrimiento nuevo.

Si bien la seguridad es el detonante de cualquier situación para un gobierno, dado que es el flanco más vulnerable donde siempre hay motivos para atacar, la educación es el botín más apetecible para cualquier ideología, pues se trata nada menos que de la formación ideológica de las futuras generaciones, vale decir de la ciudadanía que habrá de elegir los futuros gobiernos.

Esto explica tanto recelo por todos los aspectos que tienen que ver con estos dos temas. Hoy nos interesa hablar de la “polvareda” que se ha levantado por el ejemplo de un sistema marxista comparado con “pitufolandia” una fantasía dirigida al mundo infantil sumamente conocida y difundida en nuestros días.

Los archiconocidos enanitos azules resultan particularmente simpáticos para un público infantil y sus mayores que han conocido y a su vez difundido los cuentos y los filmes existentes con los pitufos como protagonistas.

Precisamente el aspecto que causa más polémica es la comparación de un sistema marxista con el sistema comunitario de los pitufos, donde no existe la propiedad privada y todo es colectivo, vivienda, alimentos y demás que todos tienen, pero nadie es dueño.

Esta visión “simpática”, es capaz de despertar admiración y cierta predilección en determinados sectores de la población y esto es lo que precisamente se cuestiona, porque de alguna manera se entiende que se está haciendo “apología” del sistema comunista.

El centro de la cuestión tendría que ser otro, tratándose de un texto de historia, que ni siquiera está recomendado y por lo tanto mucho menos controlado a nivel de los colegios privados que gozan de la libertad suficiente para determinar en qué textos basan la educación que imparten, lo que más tendría que vigilarse es que fuera fiel reflejo de cada sistema que explican. Más allá de la comparación tendríamos que saber si es fidedigno en lo que se plantea.

Entendemos que en este caso no hay opinión ni a favor ni en contra del sistema, sino una simple interpretación. Ahora bien, es probable que también se tenga que exigir que sean planteados y explicados los demás sistemas ideológicos, como ser el neoliberalismo y demás y que se lo haga con el mismo rigor histórico. Pero hay que entender que estamos incursionando en un terreno sumamente polémico, en el que será muy difícil ponerse de acuerdo, porque según quién esté en la conducción de la educación, será la óptica que tenga y lo mismo sucederá con quienes se muevan desde la oposición.

Alberto Rodríguez Díaz