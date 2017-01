Habitualmente los medios de comunicación masiva recurrimos a la Policía para conocer de primera mano los detalles de los accidentes de tránsito. En el ámbito informativo esto es conocido incluso como la información “oficial”.

No se trata de determinar de esta forma “cómo” se produjo, ni mucho menos quién o quiénes tuvieron la culpa del hecho. Tampoco es posible determinar responsablemente en primera instancia, si se está ante un siniestro (causado por alguna imprudencia, irresponsabilidad o similar) o si se trata de un accidente (comprendido este como algo absolutamente imprevisible).

Este aspecto corresponde a la Justicia y no siempre aparece tan claro desde un primer momento. A la prueba está que hoy hay hechos en Salto registrados muchos meses atrás, sobre los cuales aún no se ha pronunciado la misma. Dicho esto, digamos también que otra perlita en este collar es por ejemplo la de los animales sueltos. Un perro que se cruza en el camino de una moto o una bicicleta puede causar un grave accidente y es difícil que aparezca luego el dueño del perro. Tanto o más difícil que la propia Policía trate de averiguar o perder tiempo reuniendo pruebas o testimonios contra un presunto dueño.

Conocemos casos de gente que ha quedado con severas secuelas por este motivo. Son hechos que a todas luces constituyen siniestros, porque alguien ha sido responsable (¿o irresponsable?) de que ese can esté en la calle.

Más aún, debemos decir con total claridad que una sociedad organizada y responsable debe regirse por normas, por leyes y disposiciones y no por afectos.

Entendemos perfectamente bien a la gente que se conduele de los animales callejeros y les proporciona agua y alimentos, pero no debe hacerlo. Está haciendo mal. Ese animal debe estar en un lugar, dispuesto por la comunidad o el gobierno municipal, adecuado para su subsistencia en buenas condiciones no en la calle donde aún sin pretenderlo constituye un alto riesgo para algunos conductores y obviamente para su propia vida.

La cuestión es muy clara, si hay alguna persona que sufre consecuencias lamentables por embestir a un animal callejero, quién o quiénes proporcionan agua y alimentación a esos animales, es decir de alguna manera incentiva a un animal a estar o vivir donde no le está permitido, puede de alguna manera ser acusado como parcialmente responsable en caso de que el animal provoque algún siniestro.

Existe una ley nacional de Tenencia Responsable de Animales (Nº 18.471) que tiene por objetivo precisamente proteger la vida de los animales, evitando que estos estén sueltos en la vía pública.

No estamos juzgando nada ni a nadie. Intentamos ubicarnos frente a un tema delicado, que debe ser asumido con la responsabilidad que corresponde a cada quien.

Alberto Rodríguez Díaz