Desde luego que las medidas difundidas por Jefatura de Policía para las etapas finales del fútbol salteño, aún cuando puedan ser cuestionadas en algún punto, son acertadas, compartidas y apuntan a resguardar el orden que debe haber en todo ámbito deportivo.

Sin embargo, no nos equivoquemos. Cuando Jefatura de Policía debe difundir medidas como estas y exhortar a acatarlas y respetarlas, es porque hay indicadores que muestran lo contrario. Es decir, hay antecedentes que indican lo contrario.

Lo mejor sería que no hubiera que adoptar medidas específicas en estos casos, porque una comunidad respetuosa y disciplinada no las necesita. En cambio cuando hay riesgo o se entiende que existen posibilidades, que la situación se “desmadre”, es cuando se toman estas medidas y se las difunde reiteradamente.

En el Uruguay de nuestros días hay antecedentes muy feos en este sentido y entre ellos los más frescos son los sucedidos el domingo anterior, cuando debió suspenderse el clásico mayor del fútbol uruguayo, es decir, Peñarol y Nacional.

Hay acciones criminales y hay mafias organizadas que actúan dentro del fútbol y de otros deportes masivos y no se los puede denominar “hinchas” de ninguna institución.

Son mafiosos que están haciendo lo suyo, es decir, extorsionando, presionando, vendiendo las porquerías propias del narcotráfico y pudriendo todo lo que se halla a su alrededor.

En alguna medida esto también se da en Salto, quizás con no tanta gravedad, pero sí con demostraciones incipientes de falta de respeto a la autoridad, de transgresiones flagrantes a las medidas dispuestas, basadas en el obrar patoteril.

Vivimos en una sociedad desordenada, en una sociedad que en determinadas condiciones se vuelve violenta, transgresora y hasta puede llegar a convertirse en autora de desmanes que en otras situaciones resultan impensadas.

El fenómeno de la violencia en el deporte ha sido explicado de diversas maneras, pero ninguno de los motivos justifican ciertas acciones. Hay gente que fuera de la cancha es correcta y respetuosa, pero en una cancha de fútbol y durante un partido, es “desconocida”, se desacata y se vuelve lamentable.

Muchas veces hemos escuchado “pero no pueden procesar con prisión”, a estos, cuando a aquellos, autores o participantes en hechos mucho más graves, los dejaron libres.

No nos equivoquemos, lo que se ve y se oye dentro de un terreno de juego, o en su entorno, difícilmente tiene relación con esas mismas personas fuera de este ámbito y es hora de endurecer la mano, como parte de las medidas para encarrilar la situación.

Prevenir los hechos es lo mejor que podemos hacer…

Alberto Rodríguez Díaz