Antes de emitir la presente opinión hemos analizado sus posibles consecuencias e incluso consultado a gente de confianza, que consideramos con buena capacidad analítica.

Se trata de reconocer e identificar concretamente a las personas que se inmiscuyen en la política únicamente con la intención de obtener un rédito personal, vale decir de aprovecharse de algún carguito para obtener un sueldo jugoso. La estrategia más conocida es la del populismo, el que consiste en decirle a la gente lo que quiere oir o incluso tirarle alguna migaja para tenerlo consigo.

Nos explicamos, en materia de viviendas – tema del que nos estamos ocupando en estas columnas desde hace varios días. Todos sabemos que ha habido un partido político que al menos en dos períodos se ha encargado de “repartir” o exhortar a determinadas familias de necesitados a ocupar terrenos fiscales o no, porque una vez conformado un asentamiento, “alguien” tendrá que hacerse cargo de dotarlo de los servicios imprescindibles y ningún gobierno departamental puede desentenderse del problema.

Los salteños sabemos muy bien como surgió el barrio Bello Horizonte primero y quien fue el promotor de la ocupación, lo mismo que se reiteraría años más tarde con el barrio Horacio Quiroga, cuando otro director de la Intendencia, del mismo partido exhortó a la ocupación y tras idas y venidas con la Policía recibiendo órdenes y contraórdenes para el desalojo inclusive, se conformó el asentamiento.

Para nosotros estos es lo imperdonable. El aprovechamiento de las necesidades de la gente para congraciarse con ella y buscar su voto.

Si bien entendemos que la Intendencia debería de jugar un papel esencial para la solución del problema que aqueja a tanta gente y si no lo hace está demostrando una alta insensibilidad al menos, “tirar” toda estas familias en el primer lugar que se les ocurre, no sólo resulta imperdonable, sino que además es la peor y más onerosa forma de resolver el tema, dado que generalmente llevar los servicios a esos lugares es altamente costoso.

Más aún de estos malos políticos es de quien luego oímos críticas y cuestionamientos luego a los planes sociales, hechos sobre bases más razonables y democráticas, porque según sostienen “crea vagos, atorrantes y fomenta el ocio”.

Nunca tuvieron espejo, porque en realidad si se detuvieran a analizar honestamente el tema, tendrían que admitir que nadie puede vivir de lo que le proporciona un plan social y además es en los asentamientos donde surgen los mayores problemas, entre otras cosas porque se les ha improvisado una salida a sus problemática de vivienda, pero jamás significa una salida a una forma de vida honesta y respetuosa con sus semejantes.

Esto es lo que hay que saber, porque el cangrejo suele estar escondido debajo de la piedra.

Alberto Rodríguez Díaz