El negocio de la venta de nafta, actividad totalmente prohibida en el país, floreció en todo el litoral, pero particularmente en Salto, cuando se podía comprar el combustible con tarjetas de crédito y así verse beneficiado con un 28 ó 24 por ciento de descuento.

Quienes viven en barrios alejados de las estaciones de servicio o no tienen tarjetas de crédito, optaban por echar nafta en los puestos de reventa que pululaban en los barrios, con ello pagaban algún peso más, pero evitaban tener que trasladarse hasta la zona céntrica y por lo tanto gastar combustible, lo que determinaba que el costo fuera prácticamente el mismo.

Es más, entre gitanos no nos pateemos los tarros, también hay que admitir que en algunas estaciones de servicio era factible comprar otros elementos y hacerlos pasar por nafta para beneficiarse con el descuento. Ahora bien, con la finalización de esta posibilidad (la de comprar sin IMESI, o sea alrededor de un 24 por ciento más barato el combustible) el negocio ya no se volvió tan atractivo, pero de todas maneras en algunas partes subsiste.

Actualmente la única forma de dedicarse a esta actividad es vender el combustible más caro que en las estaciones de servicio, porque ni siquiera en Argentina, de donde es complicado traerlo, el precio sirve para la reventa. Pero la cuestión es muy clara, aún cuando hoy el negocio se haya vuelto menos atractivo, no significa que no exista y la ley lo prohíbe, no sólo porque existe la posibilidad de adulteración, sino porque la manipulación de combustible, aún en pequeñas cantidades supone un alto riesgo, debido a los gases de alta combustibilidad que desprenden estos.

Este aspecto hace que estos puestos de venta de combustible en los barrios representen un alto riesgo, no sólo para quienes los tienen en funcionamiento, sino para terceras personas que ya sea por un problema de vecindad, de cercanía circunstancial o sencillamente por ignorancia del riesgo que supone pasar por esos lugares, pueden verse involucrados en una tragedia.

Este es precisamente el aspecto que la ley ha marcado con firmeza para prohibir la reventa de combustible y esta actividad es la cuenta con mucha complicidad de las autoridades que hacen la vista gorda a los letreros y pizarrones que anuncian la existencia de la reventa. Una cosa es que se venda productos de contrabando y quien quiera comprarlos lo haga, porque en realidad no está poniendo en riesgo involuntario a otras personas, aunque su actividad sea tan ilegal como aquella y otra muy diferente que lo que venda sea combustible, con el riesgo que esto supone para muchas personas ajenas a esta actividad.