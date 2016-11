Que las termas sean centros turísticos que generen buenas divisas para el departamento y sus usufructuarios reciban los servicios adecuados o bien que se reduzcan a lugares de esparcimiento social, es una de las materias pendientes de los gobiernos departamentales.

Que la costa salteña vuelva a ser un paseo público en toda su extensión, incluido Saladero, Arenitas Blancas, desembocadura del arroyo San Antonio y demás, accesible a todos los visitantes que quieran disfrutarla.

Que los paseos públicos dejen de ser “tierra de nadie” para ponerlos a disposición de la población salteña.

Que el boleto de ómnibus tenga un precio acorde al mercado y el servicio que se ofrezca también sea uno que pueda ser mantenido con los ingresos que genere.

Que las veredas de la ciudad sean respetadas y se notifique a todas las personas o comercios que se han adueñado de las mismas obligando al público a bajar a la calle al pasar por el lugar.

Que se erradique todo aquello que ha usurpado lugares en paseos públicos o se han adueñado circunstancialmente de ellos para cobrar “peajes”, son algunos de los temas que los políticos locales han preferido “dejar quietos”. Hacerse los distraídos para no complicarse, porque obviamente que no son temas simpáticos, precisamente y por supuesto que no nos oponemos a que se les busque una solución, pero nunca usurpando, ocupando y pasando por sobre los derechos de los demás.

Así podríamos seguir enumerando, porque sin lugar a dudas somos una sociedad transgresora y desorganizada y de allí que aunque las normas y disposiciones estén establecidas, esto no significa que se cumplan y muchas de las personas que debieran hacerlas cumplir prefieren mirar para otro lado.

Así estamos y seguramente así seguiremos porque la cuestión es que nadie se quiere “complicar” a la hora de hacer cumplir las disposiciones y por lo tanto los transgresores siguen ganando terreno.

Lejos han quedado los tiempos en que las disposiciones eran para ser cumplidas y no porque se lo hiciera coercitivamente, sino porque sencillamente se entendía que una sociedad organizada debe manejarse por normas, por disposiciones y no por acciones antojadizas.

Hoy vemos que da todo lo mismo. Mientras no nos afecte directamente, “que siga el baile”. Esto es lo intolerable. Esta es la ceguera de los gobernantes que por “no chocar” dejan que las cosas sigan adelante y quienes usurpan, ocupan o “expropian” se salen con la suya.

No bajaremos los brazos jamás, porque sencillamente creemos en la ley y la justicia y estas situaciones claman que alguien “se ponga los pantalones” para hacerlas cumplir.

Ni más, ni menos…

Alberto Rodríguez Díaz