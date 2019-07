Cuando pasamos por cualquier obra de construcción en nuestra ciudad y observamos que lo primero que se instala en cualquier caso es un pequeño recinto que hace las veces de baño químico, no podemos ocultar nuestra satisfacción.

Es que se trata de la confirmación de que las leyes laborables conseguidas u obtenidas en los últimos años han representado un avance en materia de protección prevención de condiciones de los trabajadores. Recordamos las penurias de los trabajadores cuando no se les preveía este tema.

Lo mismo ha sucedido con las disposiciones que han establecido la exigencia de contar con un experto en seguridad industrial para empresas de determinado porte, que tenemos entendido son todas las que tienen más de 15 trabajadores.

En esta misma línea de discusión hallamos la ley que establece la responsabilidad de los accidentes laborales debidos a negligencias o imprevisiones, a los responsables de las obras.

Aún recordamos cuanto se debatió y cuando se la cuestionó a esta disposición, llegando incluso a sostener que ahuyentaría inversores porque podrían terminar presos, aspectos que sepamos hasta hoy no ha sucedido.

Es más, recordamos sólo un caso en que se aplicó dicha ley y los procesados no fueron los dueños de la obra, sino el arquitecto y un capataz, identificados como los verdaderos responsables por la omisión de elementos de seguridad que resultaron fatales.

De todo esto, lo que seguramente es lo más destacado es la responsabilidad puesta de manifiesto, lamentablemente en forma obligatoria, por empresarios y trabajadores a la hora de tomar los recaudos necesarios para evitar desenlaces muchas veces perfectamente evitables.

Hoy está en discusión otra medida tanto o más polémica que las anteriores y es la ocupación de los lugares de trabajo. Los trabajadores sindicalizados sostienen que se trata -tal como lo reconoce la ley- de una extensión del derecho de huelga.

Los empresarios que la discuten sostienen que es inconstitucional y afecta el derecho de propiedad, al impedir que el propietario de una empresa pueda acceder a su propiedad. Para nosotros se halla precisamente en la frontera entre una y otra cosa.

Entre ambas posiciones entendemos que debe primar la responsabilidad, el diálogo correspondiente y la madurez de los sectores que si bien saben que cuenta con tal o cual herramienta, no se debe abusar de su uso y sólo se debe ponerla en vigencia una vez agotadas todas las demás disposiciones.

A.R.D.