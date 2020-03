Curiosamente la fémina que reúne las tres “M” es para nosotros el paradigma de lo que debe significar toda mujer en la vida. Una mujer es ternura, sensibilidad, amor, pero es también tesón y compromiso como persona.

Madre y María son para nosotros sinónimos y si bien entendemos y creemos que para sentir y demostrar amor de madre no es requerimiento imprescindible haber parido hijos biológicamente es el rol más grande que puede cumplir una mujer en la vida.

Para nosotros las “madres del corazón”, aquellas que han adoptado un niño, lo protegen, los cuidan y en definitiva lo aman como si fuera un hijo biológico, son tan meritorias como éstas.

Nada mejor para nosotros que el respeto que corresponde a una mujer. Cuando la sociedad entienda que las personas somos todas iguales, que tenemos deberes y derechos y sobre todo tenemos derecho a la plena libertad. Que todas podemos cumplir el mismo rol en la comunidad, entonces es posible soñar con igualdad, más allá del género de cada una.

Ni más, ni menos, ni mejor ni peor, capaces de cometer los mismos errores. Capaces de ser corrompidas tanto como los hombres y de cometer sus mismas injusticias. En definitiva, iguales, absolutamente iguales en derechos y obligaciones.

Si el camino para lograr la igualdad es la ley de cuotas vigente en el Uruguay (establece que en cada trío de candidatos a cargos públicos debe haber al menos una mujer) la ley que ha sido trampeada y violada permanentemente porque las mujeres que figuran en las listas finalmente no asumen y en su lugar lo hacen sus suplentes, generalmente hombres.

O si es el mérito, la idoneidad y la capacidad para desempeñar el cargo, lo dirá el tiempo y su desempeño. La cuestión hoy es llegar y de seguir como estamos jamás lo veremos en los hechos por eso, ya sea por cuota o por capacidad urge avanzar en la temática.

Para nosotros existe una sola prioridad y es eliminar la denominada “violencia doméstica” que se genera cuando los hombres se sienten “dueños” de las mujeres y no hay otro camino que seguir luchando para lograrlo.

Tampoco se puede ignorar que hay mujeres increíblemente capaces de abusar de sus derechos para acusar injustamente al hombre y beneficiarse injustamente.

Establecer un Día de la Mujer en el año para agasajarla no tiene sentido mientras no valoremos a esta como se merece cualquier persona, todos los días del año.

A.R.D.