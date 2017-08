Sin duda la historia de todos los tiempos ha contado con la presencia de la mujer, en la antigüedad ocupando un segundo plano,con el pasar de los años y de los siglos han ido ganando terreno y encontrando un lugar preponderante en casi todos los ámbitos.

Pero hay mujeres que han sobresalido cuando el mundo era solo de hombres, mujeres uruguayas como China Zorrilla, Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou.

Mujeres del mundo, Indira Gandhi , Madre Teresa de Calcuta, Ana Frank, Juana de Arco, Marie Curie, mujeres que se destacaron por su bondad,sufrimiento,valor,inteligencia.

Este jueves 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de Lady Di o princesa Diana.

Una mujer que encontró la muerte en un accidente de tránsito que desde el día uno se tiñó de especulaciones,conspiraciones, dudas, sin saber a ciencia cierta cuál fue el verdadero motivo de su muerte detrás de un accidente automovilístico.

Una mujer que resistió a las normas de protocolo establecidas, que en realidad no murió para el mundo y que su recuerdo hoy está más vivo que nunca, como si nunca se hubiera ido.

El recuerdo no se debe solamente por ser la princesa joven que encuentra la muerte de manera absurda, su recuerdo perdura porque un pueblo lo mantiene vivo.

Sin duda el mundo ha cambiado, ya no es solo de los hombres, porque la mujer ha sabido década tras década ganar espacios que eran impensados.

Seguramente habrá muchas más mujeres que escriban la historia, sin tener la obligación de perder su esencia. Seguramente.

Adriana Martínez