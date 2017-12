En nuestra extensa trayectoria en los medios de prensa, hemos aprendido a tener muy clara una cosa: no somos más ni tampoco menos que nadie a la hora de cubrir una información.

Sencillamente tenemos nuestro rol y ocupamos nuestro lugar. Así las cosas, nunca permitiremos que se nos avasalle, porque sí, si a alguien se le ocurre que puede restringir nuestros derechos, más allá de la ley se equivoca y asumiremos nuestro derecho a hacerlo público.

No somos de los que exageramos nuestro rol, ni pretendemos constituirnos en ¨personajes¨ a la hora de reclamar nuestros derechos, sencillamente queremos dejar en claro que conocemos nuestros derechos y también nuestras limitaciones.

Cuando en una reconstrucción se pretende desalojarnos mucho más lejos que al público incluso, lo haremos saber, como también trataremos de identificar muy claramente de dónde y de quién procede la orden. Es nuestro derecho y nuestro deber.

Conocemos muy bien las disposiciones que limitan nuestra tarea, por ejemplo la preservación de la escena y el derecho de la justicia a impedir que se entorpezca su labor, siempre y cuando no se exageren las cosas.

Demasiados problemas tenemos precisamente por la sencilla razón de que la Justicia se toma atribuciones que no tiene con quienes tenemos el deber de informar debidamente a la población.

No es a nosotros precisamente a quienes tiene que correr o impedirle el acceso. Si esto sigue ocurriendo, seguiremos diciéndolo públicamente.

¡Que conste!

Alberto Rodríguez Díaz