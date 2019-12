Prevenir la posibilidad de que nos roben o ingresen intrusos a nuestro hogar, es lo que nos ha llevado a cubrir nuestras viviendas de rejas, de alambre de púas o similares. Hoy quienquiera que recorra la ciudad se encontrará con la misma imagen.

Es lo mismo que nos ha llevado a asegurarnos de tener una buena iluminación, a evitar circular por determinadas zonas, sobre todo después de horas avanzadas o a tener perros feroces en nuestros hogares.

Ni que hablar de las alarmas electrónicas que se pueden hallar en numerosas viviendas de la ciudad.

No podemos ni debemos ignorar que detrás de esto ha surgido una industria, que instala y vende sistemas de alarmas, fabrica y vende rejas, alambres de púas y similares. Pero esto no es quizás lo más preocupante.

Es que a pesar de todo, nada nos asegura que no nos roben y en algunos puntos de la ciudad es impensable salir y dejar sin ocupantes una vivienda porque hay personas que están todo el día ociosas y saben perfectamente cuantas personas viven en cada casa y quienes son.

O sea, bastará que los vean salir o los encuentren en otra zona de la ciudad para concluir que su casa está sola.

De allí que los esfuerzos que hagamos en materia de prevención no nos dan ninguna seguridad. Incluso en algunas ocasiones se asegura que es preferible no informar a nadie, ni siquiera a la Policía, lo que habla de que desconfiamos hasta de nuestra propia sombra…

Es lamentable, pero hay hechos que lo avalan. En algunas ocasiones se ha confirmado la complicidad al menos de algunos malos policías.

Frente a estos hechos, lo primero que se reclama es seguridad, entendiendo por esta, penas más duras y largas.

Para nosotros son todas medidas parciales. No quiere decir que no contribuyan a encarar una salida. Lo que queremos decir es que ninguna de ellas por separado nos dará una salida viable. Se trata de un tema social complejo y mientras no lo encaremos en forma multidisciplinaria, que comienza por los CAIF y las edades más tempranas y se ocupa hasta de quienes salen de la reclusión y de sus familias, no habrá salida posible.

Ni rejas, ni alarmas, ni perros, ni púas podrán devolvernos por lo menos parte de la tranquilidad que poco a poco hemos perdido. La seguridad pasa por otro lado y hasta el momento no vemos que se lo haya entendido debidamente.

A.R.D.