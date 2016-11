El año 2016, que aún no ha terminado – falta para esto más de un mes – ostentará el triste record de ser el de mayor cantidad de homicidios de mujeres por casos de violencia doméstica. 29 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año.

El promedio de personas muertas por este motivo en los últimos años ha estado entre los 25 y los 29 muertos motivo que nos lleva a pensar que por lo menos está estancado, sino creciendo en nuestro país.

Cualquier análisis que pretenda llegar un poco más allá de los superficial en el tema, nos dejará ver que se trata de varios factores los que inciden en los casos de violencia doméstica. Casi 80 casos se denuncian por día en el país y obviamente no todos son denunciados, motivo por el que se presume que su número es bastante mayor aún.

Entre los motivos más frecuentes de las manifestaciones de violencia física, no ya de la violencia psicológica, se esgrimen motivos económicos, consumo de drogas y lógicamente un machismo acentuado que nos viene desde tiempos inmemoriales.

Obviamente que rechazamos de plano toda esta violencia contra cualquier persona, ya sea niños, jóvenes, ancianos, varón o mujer, sencillamente porque entendemos que no es de recibo, ni siquiera el grito, mucho menos la violencia física.

Pero no sería acertado analizar los casos de violencia doméstica, si no lo hiciéramos en el contexto de la sociedad de nuestros días.

No es de recibo saber si la sociedad de nuestros días es más o menos violenta que la de años anteriores. Lo que importa es que hoy seguimos teniendo un problema grave. Nadie debe tolerar la violencia física, es más la violencia psicológica, como elemento previo a la acción física, debe ser tratada, dialogada e incluso tratada a tiempo para ser superada.

Cuando pretendemos resolver los problemas mediante el ejercicio de la violencia, estamos cayendo en el precipicio y esto es lo que debemos evitar.

Somos una sociedad violenta, transgresora y acostumbrada al ejercicio de la violencia. Lo vemos a diario en la calle, donde muchos son los que entienden que rige “la ley de la selva”, al primer hueco que encuentro paso, no importa si es por derecha, izquierda, si estoy habilitado para hacerlo o nó.

Tampoco se respetan los espacios determinados para el pasaje peatonal, son todos hechos de violencia, porque cuando transgredo el derecho de otros estoy pasando por sobre ellos y esto desde ya es una trangresión que no debe tolerarse y son las autoridades las primeras en que tendrían que ponerlas en su lugar.

Sólo una sociedad educada, respetuoso y tolerante es capaz de poner en su lugar a los violentos.

Hoy es el Día de la Lucha contra la Violencia Doméstica y este es un buen día para meditar sobre el tema.