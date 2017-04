Uruguay tiene en la minería a cielo abierto un gran debe. Es que hay situaciones que se han llevado adelante de hecho, sin que a nadie parezca importar y el daño ambiental que han significado y en algunos casos significa, es mayúsculo.

La fotografía que acompaña a esta nota editorial ha sido tomada en uno de los cerros que compone la cadena de las sierras de Minas, contigua al cerro que en su cúspide porta la imagen a la virgen del Verdún.

Esto también fue un cerro y de allí la cementera que ganó la licitación correspondiente extrajo todo el material, de roca con hierro que necesitaba para la fabricación de cemento.

Pero el gran daño ambiental está en las consecuencias de esta destrucción, no sólo en cuánto ha afectado el paisaje del lugar, sino por el cerro ahuecado, que constituye en nuestros días un gran hueco que habrá de permanecer así por los siglos de los siglos, pues nada, ni nadie, ha hallado la forma de rellenarlo.

Es uno de los mayores problemas que tiene el país. La minería a cielo abierto, que parece tener grandes posibilidades en el país, tiene en contrapartida estos inconvenientes, que para quienes entendemos que la naturaleza debe tocarse lo menos posible, es injustificable el daño que le produce la minería.

Salto se ha incorporado a aquellos lugares que se oponen al denominado “Fracking” o sea la extracción de minerales u otros elementos presentes en estos lugares, mediante la fractura de la roca mediante la inyección de gases y otros elementos.

Como se ha explicado, esta técnica no sólo cambia las características del lugar, sino que constituye un gran riesgo de contaminación para las napas de agua subterráneas que existen en la naturaleza.

Nadie ignora lo difícil que resulta mantener un pueblo empobrecido sobre un territorio que muchas veces posee importantes riquezas materiales en su suelo, pero ningún argumento justifica que se exponga el suelo al riesgo de contaminación para obtener una riqueza económica que frecuentemente no beneficia al pueblo, sino que va a parar al bolsillo de algún político corrupto.

En lo personal nos sumamos a la oposición al sistema de fragmentación, perforación del suelo con la técnica del “fracking” porque en definitiva significa envenenar el suelo y sobre todo el agua que se nos ha confiado por parte de las generaciones futuras.

Entendemos que los países deben hallar la forma de armonizar la obtención de recursos económicos con el menor daño posible a la naturaleza.

Este es el desafío.