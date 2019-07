La realidad del pueblo venezolano no admite dos lecturas. Las penurias que está sufriendo el pueblo es innegable. Lo que no debemos perder de vista es precisamente que detrás tanto de una como de otra posición hay intereses muy importantes.

Nicolás Maduro, como uno de los conductores del actual sistema venezolano (no el más determinante) tiene para nosotros intereses muy contundentes y apoyos internacionales muy importantes, especialmente el de Cuba, China y Rusia, que generalmente no son visibles, pero existen.

En igual medida están presentes intereses muy importantes en toda la denominada “oposición” a Maduro que tiene por cara visible en estos días a Guaidó y el apoyo no siempre visible de los Estados Unidos y muchos países “asociados” en diferentes grados.

Lejos de esto y muchas veces sin soñar siquiera cuál es la realidad de la situación, queda el pueblo venezolano, sufriendo, padeciendo y a veces muriendo.

Michelle Bachelet como delegada de la ONU, acaba de poner sobre el tapete con total crudeza y como debe ser la realidad del pueblo de Venezuela. No se trata de tomar parte ni de dejarse llevar por las “manijas” hacia uno u otro lado.

Es que generalmente el tema se politiza tanto que resulta difícil ver con nitidez. Es que cada sector muestra la parte de la película que los beneficia ante la opinión pública y oculta lo que no lo favorece.