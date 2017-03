Las medidas represivas, como las sanciones ayudan, pero no son la esencia.

Por estos días se ha destacado el anuncio de la llegada de las tobilleras electrónicas a nuestra ciudad, una medida vista con muy buenos ojos, pero debemos tener muy claro que no es más que un complemento.

No desconocemos la utilidad del aparatito que permitirá saber cada caso de violación de la disposición judicial por parte de quien la usa, pero si nos equivocamos hasta el momento la cuestión no está determinada sólo por ignorar donde se halla el infractor, sino esencialmente por la imposibilidad (¿o desidia?) de concurrir para detener al infractor.

Lo mismo sucede – a nuestro entender – con la declaración de la figura delictiva del “femicidio” cuando se mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer, vale decir cuando “alguien” considera que es de su propiedad y ante una divergencia termina ultimándola.

Hay que tener muy claro que se trata de medidas complementarias, que ayudan, que deben tomarse y son bienvenidas, pero si alguien cree que por este camino llegaremos a solucionar el tema de fondo se equivoca.

Nos explicamos, alguien que esté decidido a llegar a la execrable determinación difícilmente se detendrá por el hecho de que la tobillera electrónica “denuncie” que se la ha quitado o que está fuera del radio que la ley le permite.

Tampoco creemos que “el temor” a una pena muy dura detenga su mano asesina, porque lamentablemente muchas veces el propio asesino termina suicidándose a continuación.

Vale decir, para entendernos. Si pretendemos lograr una comunidad donde cada individuo sea respetado en sus derechos, donde tanto mujeres, como niños y ancianos sean objeto del debido respeto establecido en la comunidad internacional, debido respeto de sus derechos como personas, del reconocimiento social que corresponde, a veces por cuestión de edad, a veces por género o ambas cosas o por cualquier otro motivo que le otorgue derechos, el camino es la educación.

Y no sólo se educa en la escuela, o en la familia. Educa o mejor dicho influye, lamentablemente más para destruir que para educar, para podrir la educación, los medios masivos (aunque haya alguna excepción), pero la televisión, internet, el cine y demás están orientados al hedonismo, a la satisfacción de los placeres, llámese dinero, poder, fama de cualquier manera y subliminalmente deja el mensaje de que cualquier medio es válido para lograr lo que queremos.

Esto es lo que hay que cambiar, claro está, si es que alguien está interesado realmente en respetar el mundo que hemos tomado prestado de nuestros hijos, nietos y demás descendientes, porque en caso contrario, sólo les dejaremos una pocilga hedionda, nauseabunda e inhabitable.