Con todo respeto queremos dejar hoy establecido en estas columnas nuestra posición en relación a uno de los temas que ha perdido trascendencia a nivel público debido a la pandemia que sufre todo el planeta y acapara el cien por ciento de la atención.

Es que aún resuenan en nuestros oídos las palabras y las afirmaciones del senador Guido Manini Ríos condenando a la Suprema Corte de Justicia por haber procedido a avalar la prisión del oficial Lawrie Rodríguez (r), un militar octogenario que en su momento fuera acusado en relación al asesinato del anarquista Iván Morales, de 26 años, cuando había concurrido a ver a su novia.

Rodríguez se había cobijado en Buenos Aires y hasta ahora se había mantenido allí, hasta que decidió viajar a Montevideo donde fue detenido.

El senador Manini Ríos fue duro y contundente en sus manifestaciones, cosa que no nos sorprende, sosteniendo que la Suprema Corte de Justicia sigue demostrando una suerte de “venganza” contra quienes actuaron hace 50 años atrás.

Nos parece inconcebible que un senador de la república parezca ignorar la ley internacional, la que establece claramente que los delitos de lesa humanidad no caducan. Es así que aún cuando hayan pasado 50 o 100 años, el delito sigue vigente.

En este sentido hemos manifestado en estas mismas columnas que no nos gusta ver a veteranos muriéndose en las cárceles, pero ello no significa que hayamos olvidado sus delitos.

Si alguien entendió que estaba autorizado a matar a una persona, cometió un delito de lesa humanidad y de esto está acusado el octogenario a quien el senador defiende.

Que quede claro, no compartimos la visión del senador. No compartimos su acusación a la Suprema Corte de Justicia, aspecto que debe ser manejado con un alto grado de delicadeza, por tratarse de un poder independiente del sistema democrático y por último que quede bien claro, nuestra posición es que quien delinque debe pagar ante la sociedad.

Y desde este punto de vista, si se prueba que alguien cometió un delito de lesa humanidad, debe pagarlo, porque nadie tiene derecho sobre la vida de los demás y si hay Justicia es la suprema Corte de Justicia quien debe ejercerla.

Nuestra convicción es que no le hace bien a ninguno de los restante poderes del Estado, cuestionar a otro por ejercer la ley.

Alberto Rodríguez Díaz